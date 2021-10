MMA, Bellator: l'énorme KO de Fedor sur Johnson

Il n'a fallu que 1'45 à Fedor Emelianenko pour mettre KO Tim Johnson samedi au Bellator 269 à Moscou. Après 2 ans d'absence dans la cage, Fedor a réalisé un retour tonitruant.

Grand spectacle samedi soir à Moscou. Le combat entre Fedor Emelianenko et Timothy Johnson, le main event du Bellator Moscow, a tenu toutes ses promesses. Mais il ne fallait pas arriver en retard. Car le monument russe de MMA n'a pas mis longtemps pour éteindre son adversaire. Chauffé par ses supporters, celui qui a déjà 45 ans s'est payé le numéro deux de la catégorie des lourds au Bellator au premier roud. Un enchaînement de trois crochets au visage de l'Américain après 1'45 de combat ont suffit pour mettre Johnson KO.

Son dernier combat ?

Celui que l'on surnomme The Last Emperor est considéré comme l’un des plus imposants poids lourds de l’histoire du MMA. Il a écrit sa légende dans les années 2000, notamment en tant que champion des Pride Fighting Championships, et n’était plus rentré dans l’octogone depuis fin 2019. Après deux ans d'absence, son come-back face à Tim Johnson n'a donc pas déçu ses fans. Au contraire, il va participer à sa légende. Surtout qu'il pourrait bien s'agir du dernier...