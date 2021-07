UFC: Makhachev écrase Moises pour son premier main event et lance un défi à Ferguson

Islam Makhachev a franchement impressionné contre Thiago Moises, pour son premier "main event" à l'UFC la nuit dernière, à Los Angeles. Le Daghestanais veut passer la vitesse supérieure.

Pour son premier main event à l’UFC, Islam Makhachev a fait respecter sa loi. Le protégé de Khabib Nurmagomedov, qui l’a adoubé comme son successeur dans la catégorie des légers, la plus dense de l’UFC, a poursuivi sur sa lancée de sept victoires avec un huitième succès tout en maîtrise, conclu dans le quatrième roud sur un étranglement arrière.

Très talentueux, extrêmement complet dans la maîtrise de son art, lui qui vient du Sambo (comme Nurmagomedov), Islam Makhachev a imposé une pression terrible, presque étouffante, dans la lutte au sol avec son adversaire, avec une accélération terrible dans le 4e round.

Le combattant du Daghestan a imposé et répété ses schémas jusqu’à faire craquer Moises, qui s’est retrouvé trop rapidement dos à la cage et a été dominé d’un bout à l’autre du combat. Islam Makhachev a pris l’ascendant très tôt pour ne plus jamais relâcher l’étreinte et franchir l’obstacle Moises, quatorzième du classement des légers, sans trop de difficulté.

Tout le problème pour Makhachev va être de trouver des adversaires d’envergure à sa mesure désormais. Or, jusqu’à maintenant, ils sont peu nombreux à se presser au portillon parmi les meilleurs de la catégorie, pour l’affronter. Islam Makhachev, lui, ne demande que ça. "Les gars, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher !", a-t-il prévenu.

"S'ils doivent me donner le choix, faisons cela avec Tony Ferguson (cinquième de la catégorie des légers", parce que nous avons une bonne histoire avec lui. Khabib était censé se battre avec lui cinq ou six fois. Finissons-en avec ça. Je vais mettre un terme à cette histoire. Je vais montrer aux gens du monde entier que Tony n'est pas au niveau de Khabib."

Baudot ne tient pas la distance

En début de soirée, pour son deuxième combat à l’UFC dans la catégorie poids lourds, le Français Alain Baudot a étalé toute sa générosité et sa panoplie face au Brésilien Rodrigo Nascimento avec un très gros rythme d’entrée. Malheureusement, et en dépit d’un premier round qui aura tourné très largement en sa faveur, Baudo n’a pas tenu la distance contre son adversaire.

Alors que le Français semblait avoir pris l’ascendant, Rodrigo Nascimento a repris tambour battant, en avançant. Les coups ont commencé à rentrer et à faire mal. Sur le reculoir face au pressing constant de son adversaire, Alan Baudot a fini par s’incliner sur décision de l’arbitre qui a mis fin au combat dès le 2e round (TKO).