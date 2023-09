Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le GP d’Italie ?

Quatorzième manche de la saison ce week-end. Alors que la mi-saison est déjà entamée, les 10 écuries se retrouvent en Italie à Monza. Découvrons maintenant comment suivre ce GP en direct.

Ce GP d’Italie sur le circuit de Monza est à suivre ce dimanche à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+, qui diffuse l’intégralité de la saison de F1.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Regardez le GP d'Italie de Formule 1 grâce à l'offre Canal+ ! J'en profite

A l’occasion du GP, vous pourrez retrouver les commentaires éclairés du journaliste Julien Fébreau.

Le record pour Verstappen ?

Le week-end dernier à Zandvoort, Max Verstappen a remporté sa onzième victoire de la saison et la neuvième consécutive. Une performance qui lui permet d’égaler Sebastian Vettel qui avait lui aussi remporté 9 courses de suite lors du championnat du monde 2013.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Canal+

Ce week-end, le hollandais pourrait donc devenir le seul pilote de l’histoire à enregistrer 10 victoires consécutivement. Pour les suiveurs de la Formule1, il s’agira peut-être du principal enjeu de ce Grand Prix, la course au titre semblant d’ores et déjà pliée. Car après 13 courses disputées, Red Bull l’a emporté à 13 reprises. Au classement des pilotes, Verstappen possède désormais 138 points d’avance sur Sergio Perez, son coéquipier et premier poursuivant. D’ici la fin de saison, la lutte pour la deuxième place pourrait s’animer entre Perez, Hamilton et dans une moindre mesure Alonso, si l’Aston Martin parvient à retrouver quelques couleurs.

Comment suivre le GP de Monza ?

Pour suivre ce GP d’Italie sur le circuit de Monza, le temple de la vitesse, on vous conseille d’opter pour un abonnement payant à CANAL+. Et pourquoi pas à l’offre CANAL+ Sport, actuellement proposée à 25,99 euros par mois pendant 24 mois. En souscrivant à cette offre, vous pourrez suivre de très nombreuses compétitions sportives avec la Formule 1, la MotoGP, le Top 14 de rugby ou encore les grands championnats de football européens. Cerise sur le gâteau, cet abonnement permet aussi d’accéder à 100 % de la Ligue des Champions pour suivre le gratin européen.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Canal+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.