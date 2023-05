Basket: Marine Johannès écartée par le staff de l'équipe de France pour l’Euro 2023

Comme redouté depuis quelques jours, le staff de l’équipe de France a décidé d’écarter Marine Johannès du groupe en vue de la préparation de l’Euro 2023 (15-25 juin). La joueuse, l’une des leaders des Bleues, paie un aller-retour aux Etats-Unis.

Le suspense est levé. Comme redouté depuis plusieurs joueurs, Marine Johannès ne participera pas à l’Euro de basket féminin organisé du 15 au 25 juin en Slovénie et Israël. L’arrière de l’ASVEL ne figure pas dans le groupe de 15 joueuses communiqué par la Fédération ce jeudi. C’est la fin d’un imbroglio causé par un aller–retour aux Etats-Unis pour rejoindre sa franchise du New York Liberty, parapher son contrat et s’assurer une place dans l'effectif d'une équipe taillée pour aller chercher le sacre en WNBA

"Marine Johannès, qui a terminé sa saison avec LDLC ASVEL Féminin, a confirmé au staff des Bleues son intention de se rendre au sein de sa franchise du New York Liberty, écrit la FFBB dans communiqué. La date de son retour en France ne lui permet de prendre part à la préparation qu’à compter du 7 juin, une semaine avant le début de l’Euro. Compte tenu de cette arrivée tardive, incompatible avec les enjeux précédemment évoqués, le staff de l'équipe de France féminine a décidé de ne pas conserver Marine Johannès dans le groupe."

Face à la volonté de Johannès de faire un saut de l’autre côté de l’Atlantique et après trois mois de tractation entre la joueuse, son entourage et la Fédération française, la décision de ne pas la convoquer a donc été actée. Au grand dam du basket français, désireux de voir l’une de ses meilleures représentantes défendre le maillot bleu à l’Euro.

La colère du basket français

En début de semaine, Tony Parker, son président à l’ASVEL, avait été le premier à dégainer. "C'est injuste ce qu'il se passe autour d'elle, s’est insurgé l’ancien meneur des San Antonio Spurs auprès de L’Equipe. Elle n’a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l'équipe de France avec Marine. Elle est championne d'Europe et de France (cette saison avec l’ASVEL, ndlr) et tu veux faire un Euro sans elle ? C'est n'importe quoi. Nous les garçons, on pouvait faire des allers-retours pour signer nos contrats."

Dans la foulée, Parker avait vu Nicolas Batum lui emboîter le pas. Avec un discours encore un peu plus offensif. "L'ultimatum autour de sa tête je trouve ça extrêmement dégueulasse, s’est emporté l’ailier tricolore dans une émission de First Team. Elle demande une semaine pour gérer un truc contractuel, qu'on lui mette un ultimatum si tu viens pas tu fais pas les JO je trouve ça extrêmement dégueulasse. Je défends quelqu'un qui m'est très cher. Je comprends ce que la Fédé veut dire et la préparation au niveau des joueuses. Marine, elle est forte, elle est avec son équipe en finale, elle va jusqu'au bout. On n'a pas beaucoup de gens qui ont ce niveau-là. Elle est kiffée ici (aux Etats-Unis). Arrêtez de faire ch... bordel."

Le forfait de Gabby Williams également confirmé

La situation autour de Johannès est encore plus préoccupante au regard des règles dictées par la Fédération: toute joueuse absente de l’Euro 2023 - sans raison estimée valable - deviendrait inéligible pour les JO de Paris 2024. Comme l’a assuré L'Équipe, cette donne a été confirmée par les deux camps. Mais, si la Fédération estime que l’Euro 2023 doit servir de tremplin pour les JO, difficile d’imaginer les Bleues se passer de l’une de leurs meilleures joueuses pour les Jeux à domicile.

Fortement pressenti, le forfait de Gabby Williams est également officialisé par l'équipe de France. Comme indiqué par L'Equipe, la meilleure scoreuse des Bleues lors du dernier Mondial (15,6 points de moyenne) est contrainte au repos forcé pour se remettre d'une commotion cérébrale.

Avant de s'envoler pour la Slovénie et Israël, les Bleues disputeront quatre matchs de préparation: deux contre la Serbie (28 et 29 mai à Toulouse) et deux face à la Chine (2 et 3 juin à Mont-de-Marsan). En phase de groupes de l'Euro, elles défieront l'Allemagne (15 juin), la Grande-Bretagne (16 juin) et la Slovénie (18 juin).