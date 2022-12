NBA: soulagement pour Curry, qui échappe à l'opération après sa blessure à l'épaule

Après s'être partiellement luxé l'épaule, Stephen Curry redoutait d'être forfait pour le reste de la saison NBA. Mais le meneur des Golden State Warriors n'a finalement pas besoin d'être opéré.

Il s'en sort plutôt bien. Le quadruple champion NBA Stephen Curry s'est dit soulagé vendredi d'éviter une opération après s'être partiellement luxé l'épaule gauche, sans donner d'informations sur son retour. Le double-MVP de la saison régulière a passé une IRM qui a révélé que sa blessure ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale. La star des Golden State Warriors, champions en titre de la NBA, s'est fait mal mercredi en tentant une interception dans la défaite des siens contre les Indiana Pacers (125-119).

"De ce que je sais des blessures à l'épaule et des situations comme celle-là, échapper à la chirurgie est une bonne nouvelle", a dit Curry, qui aurait été forfait pour le reste de la saison dans le cas contraire. Il devrait vraisemblablement être absent "quelques semaines" selon la chaîne ESPN, citant des sources anonymes. "Je vais essayer de trouver un moyen de ne plus avoir mal rapidement, de récupérer des forces et de travailler correctement pour faire mon retour", a ajouté le meneur de 34 ans. Il ne pourra en effet commencer sa rééducation qu'une fois la douleur disparue.

Période compliquée pour les Warriors

Stephen Curry a déjà connu des blessures de longue durée, dont une à la main gauche en 2019 qui avait cette fois nécessité une opération et une convalescence de plusieurs mois. Les Warriors, qui réalisent un début de saison très éloigné de leurs standards habituels, devront donc faire sans leur maître à jouer, meilleur marqueur et passeur de l'équipe avec 30 points et 6,8 passes par match. Les champions en titre de la NBA, qui briguent une cinquième bague, affichent un bilan négatif de 14 victoires pour 15 défaites dont 13 à l'extérieur.

"Chaque équipe traverse ce genre de situation au cours de l'année, des blessures, votre meilleur joueur forfait. Il faut trouver comment agir et relever le défi, a souligné Curry. Nous voulons juste gagner à l'extérieur." Parmi les principaux résultats dans la nuit de vendredi à samedi, les Nets ont enchaîné une cinquième victoire (119-116), face à Toronto, bien menés par leur star Kyrie Irving auteur de 32 points en plus du tir victorieux, pendant que Golden State et Boston tombaient contre Philadelphie (118-106) et Orlando (117-109).