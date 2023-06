B&B hotels revient dans le cyclisme et sponsorisera l'équipe Arkea-B&B hotels à partir de 2024

La chaîne d'hôtels avait quitté le cyclisme il y a un an dans la foulée du fiasco de l'équipe de Jérôme Pineau.

Un petit tour et puis revient. Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe cycliste Arkea Samsic a annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor principal, qui n'est pas un inconnu dans le petit monde du vélo.

A partir de la saison prochaine, il faudra donc parler de l'équipe Arkea-B&B hotels. Un contrat de deux ans, jsutqu'à la fin de la saison 2025 qui est aussi la fin de la présen,ce garantie de l'équipe en World Tour. Samsic n’apparaitra plus sur le maillot mais reste partenaire. Pour B&B, c’est un retour rapide dans le vélo après la disparition de l’équipe dirigée par Jérôme Pineau en décembre dernier.

"Notre équipe filles va aussi profiter de l’arrivée de B & B Hôtels"

"La signature de notre nouveau partenaire titre avec B&B Hotels, à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’en fin 2025, nous permet de franchir un palier supplémentaire, avec pour objectif de nous inscrire durablement parmi l’élite du cyclisme professionnel hommes et femmes", a expliqué Emmanuel Hubert, qui a aussi précisé que ce nouveau sponsor permettrait à Arkea-B&B Hotels de développer son équipe de jeunes et son équipe féminine. "On aurait pu tout axer sur l’équipe WorldTour mais ce n’est pas notre volonté, celle-ci va juste monter d’un demi-cran. Mais elle aura une belle équipe réserve et notre équipe filles va aussi profiter de l’arrivée de B & B Hôtels à nos côtés."