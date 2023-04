Cyclisme: la mauvaise expérience de Sénéchal avec le produit controversé de Jumbo-Visma

Interrogé par la RTBF, Florian Sénéchal a abordé sa mauvaise expérience avec le bicarbonate de soude. Utilisé par la Jumbo-Visma, l'équipe qui domine le début de saison, le produit suscite interrogations et fantasmes. Le champion de France réfute d'apparenter cet usage à du dopage.

Ce serait le nouveau produit à la mode. Ces derniers jours, le site spécialisé Vélonews indiquait que l'équipe Jumbo-Visma utilisait du bicarbonate de soude, par le biais d'une collaboration avec la marque Maurten. Si le produit n'est pas interdit par les instances, les observateurs s'interrogent sur cette substance réputée pour le nettoyage ou la cuisine, d'autant plus face à la domination de la formation néerlandaise en ce début de saison,

L'encadrement de la Jumbo-Visma a précisé que la dernière version du produit permet d'éviter les habituels effets secondaires (ballonnements, diarrhée). Membre de l'équipe Soudal - QuickStep, Florian Sénéchal admet lui avoir utilisé du bicarbonate de soude: "L’année dernière j’ai foutu en l’air mon Tour des Flandres à cause de ça, a déclaré le champion de France, dans un témoignage pour la RTBF Il y a des coureurs qui le tolèrent, d’autres qui ne le tolèrent pas. Moi je ne l’ai pas toléré, j’avais un ventre énorme, je devais ouvrir ma combinaison alors qu’il ne faisait que sept ou huit degrés. Moi quand je le prends ça ne va pas et je prends deux kilos d’eau."

Pour Sénéchal, qui disputera ce dimanche le Tour des Flandres en compagnie notamment de Julian Alaphilippe, le bicarbonate de soude n'est pas "un produit magique". Il refuse de comparer la substance à du dopage. "C'est ridicule, estime Sénéchal. Il faut quand même donner une claque aux gens qui font des articles stupides. Jumbo-Visma en prend mais ils ont aussi passé trois semaines à Ténérife en s’entraînant à la perfection. Ils ont une hygiène de vie assez stricte."

"On prend de ce qui est autorisé"

Avant le Tour des Flandres, la Jumbo-Visma reste sur cinq victoires, en autant de courses, sur les principales classiques flandriennes de la saison. Habituée à dominer ces classiques, la Soudal - QuickStep ne parvient pas à rivaliser avec Wout Van Aert et ses coéquipiers. "Nous, on prend du bicarbonate aussi mais ce n’est pas pour ça qu’on gagne toutes les courses comme eux le font. C’est juste un supplément, et ils ont peut-être perfectionné la chose mieux que nous", a continué Sénéchal, en parlant de son équipe.

Ennuyé par les accusations autour de son ami Christophe Laporte, vainqueur en l'espace d'une semaine de Gent-Wevelgem et d'A Travers la Flandre, Florian Sénéchal estime que sa génération paie "les erreurs du passé". "On était encore à l’école primaire dans ces années-là. Nous, on n’y peut rien. On prend le maximum pour être bon sur le vélo, et s’il faut prendre du bicarbonate on prendra du bicarbonate, a lancé le coureur de 29 ans. On prend ce qui est autorisé mais s’il ne fallait rien prendre, juste de l’eau et une banane, on prendrait de l’eau et une banane."