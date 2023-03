Tour de France: dans 100 jours, Bilbao sera la capitale mondiale du vélo

Le compte à rebours des 100 jours avant le grand départ du Tour de France 2023 à Bilbao a commencé. Le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, a déclenché le compte symbolique ce mercredi soir dans la capitale de la Biscaye.

La ville de Bilbao était décorée pour l’occasion aux couleurs du Tour de France avec un grand maillot jaune dressé sur un bâtiment juste en face de la mairie. Le groupe musical Kalakan et 150 chanteurs de la société chorale de Bilbao ont animé l’événement qui s’est poursuivi par une visite du centre-ville, au cours de laquelle certains des bâtiments les plus emblématiques, comme le palais du conseil provincial de Biscaye, se sont illuminés en jaune.

Pour rappel, le Tour de France 2023, s’élancera du Pays Basque espagnol le 1er juillet avec une première étapes entre Bilbao et Bilbao et une deuxième entre Vitoria Gasteiz et Saint-Sébastien. La troisième, entre Amorebieta-Etxano et Bayonne, amènera donc le peloton en France.

Sur la place Ernesto Erkoreka devant l’hôtel de ville de Bilbao, Christian Prudhomme, et Juan Mari Aburto, le maire de Bilbao, ont appuyé conjointement sur le bouton géant qui a déclenché l’horloge des 100 jours. Le tout devant la voiture rouge de direction du Tour de France.

"Le public basque, c’est le maillot jaune des supporters du Tour de France, c’est l’un des meilleurs public au monde. Depuis le départ de Saint-Sebastián en 1992, Bilbao, le Pays Basque et la Biscaye nous ont écrit chaque année", a expliqué Christian Prudhomme « impressionné par la passion et la force" des Basques. "Je suis certain que ça va être extraordinaire", a poursuivi le directeur du Tour.

Après une balade à vélo en centre-ville avec plusieurs politiques locaux, Christian Prudhomme a ensuite été accueilli par une chorale au stade San Mames, l’enceinte de l’Athletic Bilbao qui fête cette année son 125eme anniversaire. Il a reçu à cette occasion un maillot du club des mains du président du club, Jon Uriarte, et des capitaines des équipes féminine et masculine, Garazi Murua et Iker Muniain.