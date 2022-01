Mercato: L’OM a sondé Nicolás Tagliafico, de l'Ajax

Jorge Sampaoli rêverait d’attirer à Marseille Nicolás Tagliafico, l’International argentin de l’Ajax, pour évoluer dans le couloir gauche de l’OM. La piste a été activée, mais le dossier est très compliqué.

La piste peut s’avérer surprenante, et très ambitieuse pour les finances olympiennes. L’OM et surtout son entraineur Jorge Sampaoli ont ciblé un latéral de renom pour évoluer sur le côté gauche de la défense olympienne: Nicolas Tagliafico! Sampaoli confiait la semaine passée, en conférence de presse, vouloir renforcer son effectif avec un latéral gauche, dont le profil serait similaire à celui de Pol Lirola, pour permettre à l’OM d’adapter son système de jeu, et parfois d’aligner deux pistons très offensifs, spécialistes du couloir. Selon nos informations, l’entraineur argentin a rapidement émis un souhait "coup de cœur", et évoqué avec Pablo Longoria le nom de Tagliafico.

Un dossier difficile… mais réactivé cet été en cas d’échec?

Sampaoli a eu Tagliafico (36 sélections) sous ses ordres, avec l’Argentine, notamment lors de la Coupe du monde en Russie, et les deux hommes ont gardé de bonnes relations. La partie s’annonce pourtant très délicate pour les dirigeants marseillais. Tagliafico, qui sera en fin de contrat en juin 2023, est un joueur important et reconnu du club néerlandais. Le timing est compliqué, avec la perspective pour le joueur de 29 ans de disputer en février les huitièmes de finale de la Ligue des champions (contre Benfica), dans une équipe de l’Ajax séduisante.

Et la concurrence est rude, avec notamment quelques clubs anglais qui suivent de près Tagliafico. Une première approche a tout de même eu lieu de la part de l’OM, qui ne peut proposer qu’un prêt avec option d’achat. Le club phocéen sait qu’il sera très difficile de convaincre le joueur de signer cet hiver… Mais Marseille pourrait revenir à la charge cet été, si le deal s’avère irréalisable lors de ce mercato hivernal, et si l’OM ne trouve pas d’ici là sa perle rare pour évoluer latéral gauche.