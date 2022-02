Cameroun-Egypte en direct: qui pour rejoindre le Sénégal en finale de la CAN 2022?

Aboubakar: "Salah ne m'impressionne pas beaucoup

Meilleur buteur de la CAN avec six réalisations, Vincent Aboubakar devance pour le moment son coéquipier Karl Toko-Ekambi d'un seul but. Ensemble, les deux attaquants du Cameroun ont marqué l'intégralité des buts des Lions Indomptables (11 buts). Le meilleur duo du tournoi n'a peur de rien ni de personne. Et la présence de Mohamed Salah dans l'équipe égyptienne ne change rien. Vincent Aboubakar l'a rappelé à sa manière et dans un style des plus directs.

"Salah ne m'impressionne pas beaucoup, a expliqué l’attaquant camerounais. Je le dis clairement parce que je suis quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé."