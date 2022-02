Cameroun-Égypte: Aboubakar n’est pas "impressionné" par Salah et lui préfère Mbappé

Avant le choc entre le Cameroun et l’Égypte, ce jeudi en demi-finale de la CAN 2022 (20h), Vincent Aboubakar s’est confié à RFI. Et le capitaine des Lions Indomptables en a profité pour lancer les hostilités avec Mohamed Salah, qu’il ne considère pas comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

Il a choisi de parler sans filtre, quitte à envenimer un peu les débats. Avant d’affronter l’Égypte en demi-finale de la CAN 2022, ce jeudi au stade d’Olembé de Yaoundé (20h), Vincent Aboubakar a accordé un entretien à RFI. Et le capitaine du Cameroun en a profité pour livrer son regard sur les performances de Mohamed Salah. En égratignant un peu la star des Pharaons.

"Salah ne m'impressionne pas beaucoup, a expliqué l’attaquant des Lions Indomptables, auteur de six buts dans la compétition. Je le dis clairement parce que je quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé."

"Une référence mondiale", pour Conceiçao

Des propos qui devraient motiver un peu plus l’attaquant de Liverpool, déterminé à offrir un huitième sacre aux Égyptiens cet hiver. Après avoir entamé timidement son tournoi, Mo Salah est monté en puissance depuis les 8es de finale. Sa performance face au Maroc en quarts (un but et une passe décisive) a marqué les esprits. Dans la lignée de ses prestations avec les Reds. Avec 23 buts et 9 passes décisives en 26 apparitions (toutes compétitions confondues), le dynamiteur de 29 ans semble au sommet de son art. Et il a coché cette CAN parmi ses objectifs prioritaires de la saison.

Toni Conceiçao, le sélectionneur du Cameroun, se méfie d’ailleurs nettement plus du talent de Salah. "C’est un joueur important, une référence au niveau mondial, estime le technicien portugais. Il faut relever un défi avec lui, nous en sommes conscients. Nous connaissons sa dynamique mais notre stratégie sera de pouvoir présenter un onze équilibré qui l’empêchera de développer son jeu".