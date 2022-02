Cameroun-Égypte: Salah en mission pour les Pharaons à la CAN 2022

L’Égypte va défier le Cameroun dans un choc très attendu, ce jeudi à Yaoundé, en demi-finale de la CAN 2022 (20h). Et les Pharaons comptent sur Mohamed Salah pour faire la différence. Au sommet de son art, l’attaquant de Liverpool a fait de cette compétition l’un de ses objectifs prioritaires.

Vegedream ne fait peut-être pas partie de sa playlist. Mais lui aussi veut ramener la coupe à la maison. C’est même devenu son obsession depuis qu’il a posé le pied au Cameroun début janvier. Et il ne s’en cache pas. Après avoir conquis l’Angleterre et l’Europe avec Liverpool, Mohamed Salah veut triompher avec l’Égypte. Même s’il a débuté en sélection il y a plus de dix ans (en septembre 2011), l’ailier de 29 ans n’a disputé que les deux dernières éditions de la CAN. Sans parvenir à l’emporter. C’est devenu aujourd’hui un objectif prioritaire dans son esprit. Et il met tout en œuvre pour le réaliser.

Si les Pharaons, septuples champions d'Afrique (un record), se retrouvent dans le dernier carré de cette édition 2022, c’est avant tout grâce à lui. Après une phase de poules ronronnante, marquée par un but face à la Guinée Bissau (1-0), Mo Salah est monté en régime depuis le début des matchs à élimination directe. Pour devenir un guide providentiel.

Auteur du tir au but décisif face à la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale (0-0, 5 tab à 4), le dynamiteur des Reds a sorti le grand jeu face au Maroc en quarts, avec un but et une passe décisive (2-1). Mahmoud Hassan Trezeguet ne s’y est pas trompé en venant lui cirer les crampons après son offrande sur le but de la victoire.

Effacer les traumatismes de 2017 et 2019

Salah est le joueur clé de sa sélection. Le phare d’Alexandrie. Celui qui porte les attentes de plus de 100 millions d’habitants sur les épaules à l’heure de défier le Cameroun en demi-finale, ce jeudi, au stade d’Olembé de Yaoundé (20h). Un match aux allures de revanche pour les Égyptiens, battus en finale de la CAN 2017 sur une volée de Vincent Aboubakar dans les dernières minutes (2-1). Un scénario cruel que Salah a toujours en tête. Tout comme l’élimination face à l’Afrique du Sud dès les 8es de finale en 2019 (0-1), dans un stade international du Caire en deuil.

Bien décidé à effacer ces traumatismes, Mohamed Salah sera en mission face aux Lions Indomptables, soutenus par tout un pays. Le brassard fièrement enroulé autour du biceps. Du haut de ses 78 sélections (45 buts et 25 passes), l'ancien de la Roma tentera de sublimer les siens avec sa vitesse, ses percussions et son sang-froid dans la zone de vérité.

Selon Opta, il est impliqué dans 62% des buts de l’Égypte à la CAN depuis ses débuts en 2017. "C’est le leader de notre équipe sur le terrain mais aussi dans les vestiaires, résume le gardien Mohamed El-Shenawy. C’est un exemple. A mes yeux, c’est le meilleur joueur du monde actuellement. Il se comporte en capitaine. Depuis le début de la compétition, il ne cesse de nous réunir et de nous répéter: ‘Notre but, c’est de revenir avec la Coupe en Égypte."

Une saison canon avec Liverpool

Carlos Queiroz est évidemment ravi de pouvoir compter sur l'implication de sa star, qui pourrait retrouver le Sénégal de son ami Sadio Mané en finale. Même si le sélectionneur rappelle que l’Égypte, en quête d'un huitième sacre continental (le premier depuis 2010), ne doit pas être "l’équipe d’un seul homme": "Salah sait ce que j’attends de lui en tant que capitaine. Il est entouré de jeunes joueurs et d’autres évoluant au pays, donc je veux qu’il les accompagne, sur et en dehors du terrain. Qu’il les hisse au plus haut niveau (…) Salah a été génial contre le Maroc mais c’est bien ce qu’on attend du meilleur joueur du monde."

Un statut auquel postule effectivement le natif de Basyoun. Irrésistible depuis le début de saison, le n°11 de Liverpool (qui porte le n°10 en équipe nationale) se balade de l’autre côté de la Manche. Avec 23 buts et 9 passes décisives en 26 apparitions (toutes compétitions confondues), il porte l’équipe de Jürgen Klopp, actuellement deuxième du cassement derrière Manchester City. Il est d’ailleurs largement en tête du classement des buteurs de Premier League (16), devant son coéquipier Diogo Jota (10) et Jamie Vardy de Leicester (9). Le taulier égyptien est également le deuxième meilleur passeur du championnat (9), derrière son partenaire Trent Alexander-Arnold (10).

"Une référence mondiale", reconnaît Toni Conceiçao

De quoi effrayer le Cameroun, qui s’était fait sortir en demie par le Congo en 1972 (0-1), lors de sa première CAN à domicile. "C’est un joueur important, une référence au niveau mondial, reconnaît Toni Conceiçao, le sélectionneur des Lions Indomptables. Il faut relever un défi avec lui, nous en sommes conscients. Nous connaissons sa dynamique mais notre stratégie sera de pouvoir présenter un onze équilibré qui l’empêchera de développer son jeu."

Une méfiance pas forcément partagée par Aboubakar. Dans un entretien accordé à RFI, le capitaine camerounais, auteur de 6 buts dans la compétition, assure ne pas craindre spécialement Salah: "Il ne m'impressionne pas beaucoup. Je le dis clairement parce que je quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé." De quoi motiver un peu plus le sauveur de l’Égypte. Au cas où il ne l’était pas déjà assez.