CAN 2022: le doublé de Toko Ekambi qui envoie le Cameroun en demi-finale

Le Cameroun a logiquement battu la Gambie 2-0 en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations samedi à Douala. Les Lions indomptables se sont imposés grâce à un doublé du Lyonnais Karl Toko Ekambi. Ils brigueront une place en finale mercredi, face au vainqueur du choc Maroc-Egypte.

Le Cameroun n’a pas tremblé. Après avoir peiné pour écarter les Comores (2-1) lundi en huitièmes de finale, les Lions indomptables n’ont pas eu à trop forcer leur talent pour décrocher leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Camerounais ont battu la Gambie 2-0 en quart de finale ce samedi à Douala.

Dominateurs mais inefficaces en première période, les joueurs de Toni Conceiçao ont fait la différence après la pause grâce à un doublé de Karl Toko Ekambi.

Toko Ekambi aussi prolifique qu'en L1

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais libère son pays d’un joli coup de tête sur un coup de tête sur un centre de Collins Fai (50e). Sept minutes plus tard, le Gone double la mise du plat du pied et scelle le succès du Cameroun face à des Gambiens valeureux mais trop limités. Avec cinq buts depuis le début de la compétition, il pointe désormais à une réalisation de son partenaire Vincent Aboubakar, leader du classement des buteurs de cette CAN 2022. Cinq réalisations, c’est autant qu’en 18 matchs de Ligue 1 cette saison avec les Gones. C’est la première fois qu’un joueur de Ligue 1 inscrit autant de buts sur une phase finale de Coupe d’Afrique des Nations.

"On est vraiment très fiers, on a fait un gros match", a-t-il déclaré sur beIN Sports, sans oublier de rendre hommage aux victimes de la bousculade mortelle survenue lundi devant le stade d'Olembé, de Yaoundé.

Pour le Cameroun, l’aventure continue et les rêves de triomphe à domicile sont toujours permis. Les Lions indomptables brigueront une place en finale mercredi en demi-finale face au vainqueur du quart entre le Maroc et l’Egypte, dimanche (16h) à Yaoundé.