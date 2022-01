CAN 2022: Gabon-Maroc et Ghana-Comores en direct

Derniers matchs du groupe C à la CAN ce mardi soir, avec Gabon-Maroc et Ghana-Comores, à suivre en direct sur RMC Sport à 20h. Si le Maroc est déjà qualifié pour les huitièmes, Gabonais et Ghanéens vont se livrer une féroce bataille à distance.

Le classement du groupe C 1. Maroc, 6 pts (qualifié) 2. Gabon, 4 pts 3. Ghana, 1 pt 4. Comores, 0 pt Bonsoir à tous ! Bienvenue sur RMC Sport pour suivre les deux derniers matchs du groupe C à la CAN, à savoir Gabon-Maroc et Ghana-Comores. Coup d'envoi des deux affiches à 20h.