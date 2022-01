CAN 2022: le penalty refusé pour le Malawi qui envoie le Sénégal directement en 8es

Le Sénégal a concédé un nouveau nul ce mardi contre le Malawi (0-0) à la CAN. Tenus en échec, les Lions de la Teranga terminent premiers du groupe mais sont passés proches de la punition à cause d’un penalty accordé puis refusé aux Malawites après intervention du VAR.

Le retour de Kalidou Koulibaly en défense n’a rien changé, le Sénégal a une nouvelle fois déçu ce mardi lors de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des nations. Opposés au Malawi, les Lions de la Teranga se sont contentés d’un match nul (0-0). Pire, les partenaires d’Edouard Mendy et Sadio Mané sont passés à deux doigts de l’élimination - ou du moins de la troisième place - pendant la seconde période. Mais avec cinq points et trois matchs sans défaite, le Sénégal est bien qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. En profitant de la défaite de la Guinée contre le Zimbabwe (2-1), il termine même premier du groupe B.

"C’était un match difficile, a reconnu Bouna Sarr au micro de beIN Sports. On a vu que l’on jouait contre des équipes très valeureuses et qui se donnaient à 100%. Elles arrivent à nous mettre en difficulté. C’est à nous de trouver la solution pour s’améliorer dans le jeu et gagner ces matchs. Tout simplement."

>> Malawi-Sénégal (0-0) et Zimbabwe-Guinée (2-1)

Une intervention très très limite de Sarr

Après un premier acte particulièrement raté et conclu sur aucun tir cadré, le Sénégal a accéléré au retour des vestiaires. Mais quand ce n’est pas le gardien Charles Thomu qui détourné en corner, il y a toujours eu un défenseur malawite pour s’interposer. Et à force de buter sur la défense adverse, les Sénégalais ont fini par se faire une grosse frayeur.

Lancé sur l’aile gauche, Gomezgani Chirwa a été accroché par Bouna Sarr à l’entame du dernier quart d’heure de jeu (0-0, 76e). Si l’arbitre central a immédiatement sifflé penalty, il s’est ensuite ravisé après intervention de la vidéo.

Prévenu par son assistant, l’officiel a visionné les images et malgré un contact évident entre le latéral sénégalais et le joueur malawite, a jugé qu’il n’y avait pas matière à siffler penalty. Le jeu a finalement repris par un ballon rendu à Edouard Mendy pendant que l’ensemble du groupe du Malawi faisait de grands gestes pour signifier son incompréhension.

Le Sénégal premier devant la Guinée

Avec un penalty et un potentiel but, le Malawi aurait donc pu battre l’un des favoris de cette CAN 2022. Surtout, les joueurs du sélectionneur roumain Mario Marinica se seraient emparés de la première place du groupe B avec six points. A la place, et après ce nul sans but, ils devront espérer finir parmi les meilleurs troisièmes pour disputer les huitièmes de finale.

Surtout, avec un but du Malawi à cet instant du match, le Sénégal aurait échoué à la troisième place de sa poule avec peu de chances de finir parmi les meilleurs troisièmes du tournoi continental. Mais le VAR en a décidé autrement et les Lions de la Teranga sont bien qualifiés.

Derrière le Sénégal, qualifié par la petite porte, la Guinée a raté une belle opportunité de s’offrir un tableau plus accessible lors de la phase finale.

En perdant contre le Zimbabwe (2-1), les partenaires de Mohamed Bayo ont manqué la première place de leur poule et ne devancent le Malawi qu’à la différence particulière. Qualifiée mais dominée ce mardi, la Guinée peut nourrir des regrets. Maigre consolation, Naby Keita a marqué un joli but d’une frappe surpuissante du gauche en pleine lucarne.

Le classement du groupe B

1. Sénégal, 5pts (+1), qualification pour les huitièmes

2. Guinée, 4pts (0), qualification pour les huitièmes

3. Malawi, 4pts (0), dans l'attente des autres résultats

4. Zimbabwe 3pts (-1)