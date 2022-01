Gabon: Lemina annonce sa retraite internationale à cause des "menteurs"... et supprime son message

Victimes de complications cardiaques suite à leur contamination au Covid-19, Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang ont quitté le rassemblement du Gabon lors de la Coupe d’Afrique des nations. L’attaquant d’Arsenal et le milieu de Nice ont dénoncé les rumeurs sur leur départ et le joueur des Aiglons a même brièvement annoncé sa retraite internationale avant de supprimer son message.

Décidément, le parcours du Gabon à la CAN 2022 sera semé d’embûches. A la veille de défier le Maroc lors de la troisième journée de la phase de poules dans le groupe C, les Panthères ont connu de nouveaux soubresauts au sujet du départ de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina.

Gênés par des complications cardiaques après avoir été touchés par le Covid-19, l’attaquant d’Arsenal et le milieu de Nice ont quitté le groupe dirigé par Patrice Neveu. Mais les deux joueurs ont rapidement dû démentir les rumeurs accompagnant leurs retours à Londres et sur la Côte d’Azur.

Lemina: "Ne pas alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire"

A en croire les informations de certains journalistes spécialisés dans le football africain, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina auraient été écartés de la sélection en raison de leur indiscipline chronique. Testés positifs au Covid-19 quelques jours après avoir été aperçus à une fête sans masque, les deux joueurs de l’équipe nationale auraient ainsi été sanctionnés par leur sélectionneur en raison d’une nouvelle soirée arrosée pendant la CAN, durant la nuit de dimanche à lundi. Des informations fermement démenties par les deux principaux intéressés.

"Je ne vais même pas alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire", a ainsi écrit le Niçois sur Instagram en référence à cette rumeur selon laquelle il aurait rejoint l'hôtel de son équipe en état d'ivresse ce week-end.

Mario Lemina dément les rumeurs sur son départ de la CAN 2022 © DR Capture Instagram

Et Mario Lemina de poursuivre: "Je n’en ai rien à faire. J’ai mal pour ma sélection qui n’est entourée que de menteurs en quête de buzz. Bonne chance à vous pour la compet et pour les sélections à venir. Loin des yeux mais près du cœur."

Lemine annonce sa retraite internationale puis supprime

Dans la foulée de ce premier message publié sur les réseaux sociaux, le milieu de l’OGC Nice a poursuivi sur le même thème et a confié son ras-le-bol. Au point que Mario Lemina a même brièvement annoncé sa retraite internationale avant de supprimer le message en question.

"En voulant trop régler les problèmes autour de cette sélection, c’est toi qui t’exposes. Car toute cette méchanceté est rodée depuis des années, a encore expliqué l’ancien de l’OM dans ces lignes finalement effacées. Il n’y a plus rien à faire. Je mets un point final à tout ça. Merci pour tout mais quand ça touche à ma famille avec de tels mensonges venant de Gabonais comme moi, j’ai honte. Je me retire définitivement de la sélection."

Mario Lemina annonce sa retraite internationale puis supprime le message du 17 janvier 2022 © DR Capture Instagram

Aubameyang pense à sa "santé à soigner avant tout"

Un peu plus tard ce lundi, Pierre-Emerick Aubameyang a imité son coéquipier et s’est exprimé pour éclaircir sa situation. Le buteur des Gunners a nié toutes les accusations contre lui et demande à ce qu’on le laisse se soigner en paix.

"Nous avons des problèmes déjà compliqués à régler, puis à cela s’ajoutent des rumeurs, a déploré le joueur d'Arsenal. Bref on a une santé à soigner avant tout, je ne reviendrai pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible."

Malgré la grève des joueurs pendant leur préparation à Dubaï, le forfait du duo Aubameyang-Lemina, le non-versement de leur prime, l’interdiction de vestiaire du ministre des Sports gabonais et ce nouvel imbroglio, les Panthères restent en course pour la qualification pour les huitièmes de finale avec quatre points en deux matchs.

En cas de nul ou de victoire mardi contre le Maroc, déjà qualifié, le Gabon rejoindra les huitièmes de finale. Même une petite défaite pourrait suffire à finir parmi les deux premiers du groupe C si le Ghana ne domine pas les Comores. Une qualification qui relèverait de l’exploit tant cette CAN 2022 est riche en rebondissements et en polémiques pour les joueurs gabonais.