Lille: le gros appel du pied de Cabella pour une prolongation au LOSC

Rémy Cabella s’est présenté ce mardi face à la presse à la veille du déplacement de Lille à Lyon lors des huitièmes de finale de Coupe de France. Auteur d’un bon début de saison avec les Dogues, le milieu de 32 ans se verrait bien rester plus longtemps au club et l’a fait savoir à sa direction.

Champion en 2021, Lille cherche depuis à retrouver les sommets de la Ligue 1. Sixième du classement après sa belle victoire à Rennes (1-3) lors de la 22e journée de championnat, le club nordiste espère également aller loin en Coupe de France. Buteur contre les Bretons pendant le week-end, Rémy Cabella fait partie des belles réussites de la saison au Losc. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le milieu de 32 ans dispose d'une option pour prolonger et a confirmé son intention de rester dans le Nord.

"Mon état d’esprit n’a pas changé. Dès que j’ai mis un pied ici je savais que…voilà en un entraînement j’étais comme chez moi et je me sentais bien, a estimé l'international tricolore ce mardi à la veille du déplacement à Lyon en Coupe de France. Là, pour le moment, on n’a pas encore rediscuté personnellement avec le président, le staff ou les dirigeants. Donc je pense que l’on va en discuter bientôt. Après, c’est vrai qu’il y a une option. Pour l’instant je pense qu’elle n’est pas (déclenchée), je pense qu’il faut encore attendre un peu (rires)."

"Je trouve que le club en lui-même est énorme"

Arrivé libre pendant l'été après un bref passage à Montpellier entre avril et juillet, Rémy Cabella s'est rapidement intégré au sein du groupe de Paulo Fonseca à Lille. Heureux au club, l'ancien joueur héraultais n'a pas caché ses envies pour la suite de sa carrière.

"J’espère que cela va se faire. Pourquoi pas. Moi franchement j’ai dit, en plus Benjamin André a resigné donc cela peut me faire rester. C’est vrai que je suis très très bien à Lille, je me sens vraiment bien, a enchaîné celui qui a disputé 18 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Que cela soit sur le plan sportif ou en-dehors. Et même je trouve que le club en lui-même est énorme. Il y a vraiment beaucoup d’ambition et les gens qui y travaillent c’est vraiment un plaisir. Cela le fait donc j’attends la réunion avec le président (sourire). Mais pour le moment il y a beaucoup de choses plus importantes avant."

Cabella se "régale" à Lille

Double passeur décisif dès sa première apparition avec Lille au mois d'août, Rémy Cabella ensuite eu besoin de quelques matchs pour peaufiner son adaptation dans l'équipe. Depuis la mi-octobre, le meneur de jeu n'a plus manqué un seul match des Dogues et s'est illustré avec un total de quatre buts et six offrandes.

"On ne sait jamais ce qu’il peut arriver mais le travail que j’ai fait pendant ma préparation, tout ce que j’ai travaillé tous les jours. Parfois je travaillais deux fois par jour en attendant un club. Je savais que, dans le club où j’allais aller, j’allais me donner à 100.000% et que j’allais être prêt. Puis je suis arrivé à Lille et j’ai été impressionné lors de mon premier entraînement, a poursuivi Rémy Cabella face à la presse. Je me suis dit qu’avec ce que j’avais fait pendant la prépa, avec mon niveau et les joueurs avec moi, je savais que l’on pouvait quelque chose d’énorme. Je me régale. Je me régale car le fond de jeu du coach est incroyable, c’est ce que j’aime. Et les joueurs que j’ai autour de moi, c’est du pur talent. Franchement il n’y a rien à dire sur cela et c’est comme cela qu’on gagne des matchs, que l’on avance et que l’on fait une saison remplie."