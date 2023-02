OL: Lacazette lance un appel aux supporters avant Lille

Alexandre Lacazette, le capitaine de Lyon, espère pouvoir compter sur les supporters face à Lille, mercredi (18h15) en 8e de finale de la Coupe de France après des dernières semaines compliquées.

Lyon retrouve le Groupama Stadium mercredi après un déplacement fructueux à Troyes (1-3). Les joueurs espèrent un climat un peu plus apaisé dans une période de grogne. Celle-ci s’est manifestée dans les tribunes la semaine dernière face à Brest (0-0) mais aussi sur les réseaux sociaux avec un appel au rassemblement d’un groupe ultra avant le match face à Lens, dimanche (20h45, 23e journée de Ligue 1).

"On a envie de célébrer tous ensemble"

"Ils savent qu'on a besoin d'eux, qu’on a envie d’être heureux, confie Alexandre Lacazette, capitaine de l’OL. On a envie de célébrer des victoires tous ensemble. Sur le terrain, on va tout donner pour se qualifier. On espère qu'ils viendront nombreux et que ce soit une belle soirée."

Les supporters ciblent surtout le trio de dirigeants incarné par Jean-Michel Aulas (président), Vincent Ponsot (directeur général) et Bruno Cheyrou (directeur technique). Ces derniers se sont défendus vendredi en marge des présentations des recrues hivernales. Alexandre Lacazette, lui, veut désormais confirmer collectivement alors qu’il signe une très belle saison d’un point de vue individuelle (16 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues).

300 matchs et Bernard Lacombe dans le viseur

"J'aurais préféré qu'on soit plus haut au classement, qu’on soit meilleur et que mes statistiques personnelles soient simplement la petite cerise sur le gâteau, explique-t-il. Cette saison, c'est un peu compliqué mais je sais que mes buts sont importants pour l'équipe pour continuer d’espérer et atteindre nos objectifs."

Relancé sur sa réussite personnelle pour son retour au club l’été dernier, l’international français (16 sélections, 3 buts) insiste sur l’aspect collectif. "J'espérais surtout qu'on soit meilleur au classement, insiste-t-il. On ne va pas lâcher jusqu’au bout et je donnerai tout jusqu'à la fin."

Mercredi, Lacazette disputera son 300e match sous les couleurs lyonnaises et tentera de se rapprocher de Bernard Lacombe, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club (149 buts, contre 145 pour Lacazette, derrière Fleury Di Nallo et ses 216 buts). "Je suis content, c’est une fierté d’avoir autant de matchs sous le maillot lyonnais, d’avoir marqué tant de buts et de rejoindre Bernard (Lacombe) qui est une légende au club, confie-t-il. Ça fait plaisir mais ce n’est pas fini, j’ai envie d’aller plus loin et surtout d’aider l’équipe. A mes débuts, je n’ai jamais pensé atteindre ce nombre de buts ? maintenant que je suis tout proche, il y a cette petite excitation de me surpasser à chaque match et d’atteindre ce record au plus vite." Lacomba lui a d’ailleurs gentiment mis la pression. "Il m’a dit de me dépêcher de le rattraper."