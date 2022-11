EN DIRECT - Coupe du monde 2022: suivez Espagne-Allemagne en live

Les stats inquiétantes de la Mannschaft contre la Roja

Toutes compétitions confondues, l'Allemagne n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matchs contre l’Espagne (2 nuls, 4 défaites), en novembre 2014 en amical (1-0). Pire, elle n’a plus gagné contre la Roja en match compétitif depuis l’Euro 1988 (2-0), et reste sur 2 nuls et 3 défaites.

>>> On vous dit tout par ici