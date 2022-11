Coupe du monde: les stats inquiétantes de l’Allemagne avant d’affronter l’Espagne dans un match décisif

La Mannschaft joue son avenir en Coupe du monde ce dimanche face à l’Espagne (20h), après avoir été battue dans son premier match contre le Japon (1-2). Pourtant, les chiffres ne parlent pas pour l’Allemagne, qui n’a pas le droit à l’erreur.

Éliminée au premier tour de la Coupe du monde 2018, l’Allemagne pourrait bien réitérer sa triste performance. Surprise par le Japon lors son entrée en lice (1-2), la Mannschaft sera quasiment éliminée en cas de défaite par la Roja dans le choc du groupe E ce dimanche (20h). Et ce ne sont pas les statistiques qui vont rassurer les fans allemands.

Une victoire contre l'Espagne en compétition attendue depuis 1988

Comme le souligne Opta, l’Espagne n’a remporté aucune de ses 3 premières confrontations avec l’Allemagne en Coupe du monde, mais reste pourtant sur une victoire, en demi-finale lors de l’édition 2010 (1-0). Toutes compétitions confondues, elle n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matchs contre l’Espagne (2 nuls, 4 défaites), en novembre 2014 en amical (1-0). Pire, elle n’a plus gagné contre la Roja en match compétitif depuis l’Euro 1988 (2-0), et reste sur 2 nuls et 3 défaites.

Défaite lors de son match d’ouverture au cours des deux dernières éditions du Mondial après n’en avoir perdu qu’un seul dans son histoire auparavant (en 18 participations), l’Allemagne n’a jamais été sortie au premier tour lors de 2 Coupes du monde de suite. Pour se rassurer, elle peut se remémorer qu’elle n’a jamais perdue 2 matchs de suite en phase de groupe dans une même Coupe du monde.

L'Allemagne n'a jamais perdue trois fois de suite en Coupe du monde

Enfin, toujours selon le statisticien, la Mannschaft a perdu 3 de ses 4 derniers matchs au Mondial, soit autant que lors de ses 21 précédents. Et ce n’est que la troisième fois qu’elle enchaîne 2 défaites de suite, après 1958 et 1982. Autre motif d’espoir, elle n’a jamais connu 3 revers de rang dans la compétition. Elle ne devra pas entamer une telle série pour espérer voir les 8es de finale. L’Allemagne gardera aussi un œil sur l’autre match du groupe entre le Japon et le Costa Rica, plus tôt dans la journée (11h).