Allemagne-Espagne: L'étrange demande des Allemands aux Espagnols

Dès la fin du match entre l'Espagne et l'Allemagne dimanche soir au Qatar, les discussions allaient bon train autour du match... face au Japon.

L'histoire fera sans doute rire jaune les Algériens, victimes en 82 du "match de la honte", un "arrangement" entre Allemands et Autrichiens. Dès la fin du match entre Espagnols et Allemands, terminé sur le score de 1-1 qui laisse l'Allemagne à 1 point et l'Espagne à 4 (le Japon et le Costa Rica en ont 3 chacun), l'heure était au calcul mental.

Et ce dernier était vite fait: lors de la dernière journée, l'Espagne a besoin d'un seul point pour se qualifier, et le Japon aussi, si jamais l'Allemagne venait à battre le Costa Rica.

"Battre le Japon"

Autant dire que les deux équipes pourraient être amenées à lever le pied et donc éliminer l'Allemagne en cas de résultat favorable de la Mannschaft dans l'autre match (si jamais le Costa Rica menait, alors les Japonais auraient eux aussi besoin d'une victoire).

C'est ainsi que dès la fin du match, Antonio Rüdiger est allé voir son coéquipier au Real Madrid, Dani Carvajal, pour lui demander de "battre le Japon". Dani Olmo, qui joue au RB Leipzig a lui aussi révélé que plusieurs de ses coéquipiers en club étaient venus le voir pour lui demander de ne pas la jouer cool face au Japon. "Nous jouerons pour gagner car nous avons toujours cette idée", a rassuré le milieu de terrain.