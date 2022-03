France-Afrique du Sud: les Bleus s'offrent un festival, Mbappé et Giroud brillent

Un doublé de Kylian Mbappé et des buts d’Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder et Mattéo Guendouzi ont offert une large victoire à l’équipe de France ce mardi contre l’Afrique du Sud (5-0) au stade Pierre Mauroy de Lille.

C'est bon pour le moral. Un peu moins de douze ans après le fiasco de Knsyna et du Mondial 2010, l'équipe de France a exorcisé ses vieux démons en s'offrant un festival offensif contre l'Afrique du Sud (5-0). Auteur d'un doublé Kylian Mbappé a soigné son retour avec les Bleus alors qu'Olivier Giroud s'est encore rapproché du record de Thierry Henry. Avec une septième victoire consécutive et neuf matchs d'invincibilité depuis l'élimination contre la Suisse à l'Euro, la sélection tricolore connait sa plus série depuis la nomination de Didier Deschamps en 2012.

"Ce succès aurait pu être encore plus important. On a eu énormément d’occasions, on a respecté l’adversaire. On a fait un match complet même si l’on a parfois été hors de position en début de match, a analysé avec le sourire Didier Deschamps sur TF1 après la victoire des siens. […] On continue notre route, les joueurs se sont fait plaisir et je suis content aussi."

>> France-Afrique du Sud (5-0)

Un bijou de Mbappé pour lancer les Bleus

Sur un centre d’Antoine Griezmann consécutif à un beau débordement sur l’aile droite, Kylian Mbappé a réussi un bel enchaînement pour décocher une frappe magistrale. D’un sublime enroulé du droit, l’attaquant du PSG a nettoyé la lucarne des Bafana Bafana (1-0, 23e).

Kylian Mbappé a trouvé la faille lors de chacun de ses cinq derniers matchs avec l’équipe de France (8 buts au total), devenant le premier joueur tricolore à réaliser pareille performance depuis Karim Benzema entre novembre 2013 et juin 2014 (7 buts).

"Même s’il a eu son petit problème d’ORL, il est très expressif et très joyeux, a commenté Didier Deschamps au sujet de l’attaquant du PSG. Et surtout, il a du feu dans les jambes."

Giroud toujours plus proche du record d’Henry

Dix minutes plus tard, Olivier Giroud a définitivement mis les Bleus à l’abri lors de ce second match amical du mois de mars. Trouvé à hauteur du point de penalty par une ouverture d’Antoine Griezmann, double passeur décisif, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe a bien résisté au retour de deux défenseurs sud-africains. Après deux jolis crochets, le vétéran de 35 a trompé l’infortuné Ronwen Williams (2-0, 33e).

Déjà buteur lors de la victoire contre la Côte d’Ivoire, Olivier Giroud a une nouvelle fois mis à profit le temps de jeu accord par Didier Deschamps pour inscrire son 48e but sous le maillot flanqué du coq. Une belle parade de Ronwen Williams au retour des vestiaires et un gros manque de chance sur une tentative de coup du scorpion consécutif à un poteau de Lucas Digne l’ont ensuite empêché de signer un doublé et de talonner Thierry Henry.

Reste désormais à savoir si Olivier Giroud a convaincu son sélectionneur de faire encore appel à lui dans les prochains. A seulement trois réalisation du record de Thierry Henry (51 buts), le joueur de l’AC Milan peut toujours caresser l’espoir de l’égaler voire le dépasser d’ici sa retraite internationale. A condition, bien sûr, que Didier Deschamps continue de l’appeler.

Mbappé en avance sur les meilleurs buteurs

Olivier Giroud n’a pas réussi à marquer un doublé avant son remplacement peu après l’heure de jeu par Wissam Ben Yedder. Sans forcer les Bleus ont tranquillement terminé ce match amical. Une dernière accélération de Kylian Mbappé lui a permis d’obtenir un penalty après avoir été ceinturé par le défenseur adverse. Sans trembler, l’attaquant du PSG a transformé d’une frappe puissante (3-0,76e). Quelques minutes plus tard, Wissam Ben Yedder a inscrit à bout portant son troisième but en sélection sur une belle remise de la tête de Paul Pogba (4-0, 81e) avant de voir Mattéo Guendouzi finir le travail dans les dernières secondes (5-0, 90e).

Resté sur le terrain jusqu’au bout de la rencontre, Kylian Mbappé n’a finalement pas réussi à s’offrir un triplé. Qu’importe, à seulement 23 ans, le phénomène du football tricolore a déjà marqué 26 buts sous le maillot de l’équipe de France et devient le onzième meilleur buteur des Bleus, ex-aequo avec Sylvain Wiltord. La dixième place de Youri Djorkaeff (28 buts) n’est plus très loin. Et dire qu’au même âge, Thierry Henry n’avait marqué que huit pions. Plutôt qu’Olivier Giroud, c’est peut-être bien Kylian Mbappé le véritable danger pour l’actuel meilleur réalisateur de l’équipe de France. Le record de "Titi" Henry, son successeur à la pointe des Bleus l'a clairement en tête.

"Je me sens bien, très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les copains. C'était un bon match, on est contents, a savouré Kylian Mbappé. [...] Le record un objectif? Bien sûr. Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin. Ce qu'a fait Titi, personne ne l'a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit."