Coupe du monde 2022: le zéro pointé historique du Qatar à domicile

Le Qatar a signé une première ce mardi lors de son Mondial après sa défaite contre les Pays-Bas (0-2). Le pays hôte de la compétition a signé la pire performance de l’histoire avec trois revers et aucun point marqué.

Organisateur de la Coupe du monde 2022 et éliminé depuis la deuxième journée,le Qatar a quitté ce mardi la compétition, SA compétition, par la plus petite des portes.

Pour son troisième match du Mondial, contre les Pays-Bas, le Qatar a enchaîné une troisième défaite (0-2) dans le groupe A.

>> Pays Bas-Qatar (2-0)

Le Qatar, pire attaque et pire défense

Piteusement éliminé, le Qatar a signé la plus mauvaise performance de l’histoire pour un pays hôte de la Coupe du monde. Si l’Afrique du Sud n’avait pas non plus réussi à rejoindre les huitièmes de finale en 2010, les Bafana Bafana étaient sortis la tête haute avec quatre points et une victoire de prestige face à l’équipe de France.

Contrairement à la sélection africaine il y a douze ans, le Qatar n’a pas inscrit le moindre point. Pire, les protégés de Felix Sanchez Bas ont totalement déjoué malgré le soutien de leurs fans. Au-delà des trois défaites, le Qatar a encaissé sept buts soit le pire total pour l’hôte du tournoi pendant les poules.

Ce n’est pas mieux en attaque où le but marqué par Mohammed Muntari contre le Sénégal a permis de sauver l’honneur mais n’a pas suffi à éviter le pire bilan offensif pour la nation organisatrice du Mondial.