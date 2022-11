EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Angleterre-Pays de Galles en live

Bonjour et bienvenue dans ce live

La rivalité a beau durer depuis des siècles, l'ambiance de ce Pays de Galles-Angleterre risque d'être un peu plus apaisée que dans l'autre match Iran-Etats-Unis qui se déroule en même temps. Pour les deux nations, l'enjeu est simple: l'Angleterre a besoin d'un seul point (et une défaite pourrait même suffire si elle n'est pas lourde). Le Pays de Galles, en revanche, doit gagner et espérer un nul entre l'Iran et les Etats Unis. Ou bien battre l'Angleterre par au moins quatre buts d'écart, ce qui, vu la faiblesse offensive montrée par le Pays de Galles lors des deux premiers matchs (un seul but marqué, et encore, sur penalty), paraît assez compromis.

Coup d'envoi à 20h.