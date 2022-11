Angleterre: "Pas là pour distribuer les sélections", la mise au point de Southgate sur ses compositions d’équipe

Alors que la faible utilisation de Phil Foden depuis le début de la Coupe du monde 2022 enflamme les débats en Angleterre, Gareth Southgate a tenu à préciser qu’il n’était pas là pour faire des cadeaux.

C’est une réponse qui ne devrait pas éteindre la colère des consultants anglais, furieux de la faible utilisation de Phil Foden depuis le début de cette Coupe du monde. Ce lundi, à la veille du troisième et dernier match de poule des Three Lions face au pays de Galles (ce mardi à 20h), Gareth Southgate a assuré qu’il ne comptait pas faire tourner son effectif.

"Nous devons trouver un équilibre entre fraîcheur et stabilité. La gestion de l'effectif est toujours un défi et, bien sûr, nous avons 26 joueurs. Mais nous sommes dans un tournoi majeur, et il ne s'agit pas de distribuer les sélections", a clamé le sélectionneur de l’Angleterre, en tête de son groupe mais pas encore mathématiquement qualifiée pour les 8es de finale.

Southgate: "Nous sommes ici pour essayer d'aller le plus loin possible"

"Nous sommes ici pour essayer d'aller le plus loin possible. Nous avons un groupe brillant, qui se soutient mutuellement. Bien sûr, les joueurs seront déçus s'ils ne jouent pas, a poursuivi Southgate. Tout au long de l'année, nous essayons de gérer les minutes et de donner du temps de jeu aux joueurs lorsque nous le pouvons, car cela renforce l'esprit d'équipe. Mais quand vous êtes en Coupe du monde, vous ne pouvez pas penser de cette façon, à moins que vous ne soyez déjà qualifié et que vous ayez un jeu qui vous permette une approche légèrement différente."

A la lecture de cette sortie de Southgate, impossible de ne pas penser au cas de Phil Foden, dont la gestion enflamme les médias britanniques depuis le début de la compétition. Entré en jeu à la 70e minute contre l’Iran lors de la première journée (6-2), l’attaquant de Manchester City est resté sur le banc face aux Etats-Unis (0-0).

"Il est étonnant que nous ayons utilisé 14 joueurs jusqu'à présent et que notre joueur le plus talentueux soit toujours assis sur le banc", a critiqué Michael Owen sur son compte Twitter lors du match contre les USA. Roy Keane a noté aussi sa "surprise" de ne pas voir Phil Foden dans les dernières minutes. "Gareth aura ses raisons, c'est le manager, il connaît les joueurs mieux que quiconque, mais nous avons tous regardé le match en pensant à Foden, et nous nous attendions à ce qu'il entre en jeu", a commenté l'ancien joueur de Manchester United sur ITV. Il est probable que tout ce beau monde soit une nouvelle fois déçu en découvrant la composition d’équipe retenue pour affronter les Gallois.