Angleterre - Etats-Unis: la non entrée de Foden fait rager les consultants angglais

Très en forme ces derniers mois avec Manchester City, Phil Foden est resté sur le banc vendredi lors du match de Coupe du monde de l'Angleterre face aux Etats-Unis (0-0). L'absence du milieu de 22 ans a été vivement commentée et regrettée par plusieurs consultants anglais.

Phil Foden est resté sur le banc et son absence a été très commentée. De nombreux observateurs ont tiqué ce vendredi lors du match nul entre l'Angleterre et les Etats-Unis (0-0) dans un match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, où le joueur de Manchester City n'est pas entré en jeu.

Au coup d'envoi, Gareth Southgate a reconduit le 11 qui avait battu l'Iran (6-2). Le sélectionneur anglais n'a procédé qu'à trois changements face à la Team USA, avec les entrées de Jordan Henderson, Jack Grealish et Marcus Rashford. "Il est étonnant que nous ayons utilisé 14 joueurs jusqu'à présent et que notre joueur le plus talentueux soit toujours assis sur le banc", a critiqué Michael Owen sur son compte Twitter. Même interrogation pour Jamie Carragher dans son mini compte rendu, où il a déploré l'absence de Phil Foden.

Après la partie, Gareth Southgate a expliqué ses choix: "Nous voulions garder la même équipe de départ. Pour les changements, nous avons opté pour Jack Grealish car nous pensions qu'il garderait bien le ballon pour nous et nous ferait remonter le terrain. Et nous pensions que la vitesse de Marcus serait une menace dans la dernière partie du match."

Roy Keane: "Nous nous attendions à ce que Foden entre en jeu"

Roy Keane a noté aussi sa "surprise" de ne pas voir Phil Foden dans les dernières minutes. "Gareth aura ses raisons, c'est le manager, il connaît les joueurs mieux que quiconque, mais nous avons tous regardé le match en pensant à Foden, et nous nous attendions à ce qu'il entre en jeu", a commenté l'ancien joueur de Manchester United sur ITV.

Consultant pour le même média, Gary Neville a pointé du doigt un match "médiocre", attendant plus des "Three Lions". L'ancien coéquipier de Keane a aussi déploré l'absence de Trent Alexander-Arnold. "Ces deux-là (avec Foden) ne sont pas sortis du banc, c'est décevant car ce sont des talents de classe mondiale. D'autres nations comme l'Espagne, le Brésil ou la France auraient probablement Alexander-Arnold et Foden dans leur onze de départ", a estimé Neville.

Le milieu de terrain "n'a pas fonctionné" selon Neville

Protégé de Pep Guardiola à Manchester City, Phil Foden avait remplacé Bukayo Saka à la 71e minute face à l'Iran. L'animation offensive a déçu face aux Etats-Unis, renforçant le sentiment d'incompréhension générale. "Parfois, notre milieu de terrain n'a pas fonctionné ce soir. Nous avions l'air fatigué à certains moments et je ne pense pas que nous ayons réussi à faire des combinaisons au milieu de terrain. Leur milieu de terrain était bien meilleur. J'ai été déçu de ne pas voir Foden", a encore déclaré Neville.

Ce mardi (20h), l'Angleterre devra valider sa qualification pour les huitièmes de finale face au pays de Galles. Avec quatre points et une différence de buts favorable (+4e), les "Three Lions" ont l'avantage et n'auront besoin que d'une victoire pour rejoindre le tour suivant. Les supporters attendront tout de même un autre visage après la triste prestation d'ensemble face aux Etats-Unis. Reste à savoir si Gareth Southgate donnera sa confiance à Phil Foden dès le coup d'envoi.