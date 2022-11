EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Iran-Etats-Unis en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

C'est un match de foot très important ce soir à Doha, mais c'est aussi bien plus qu'un match de foot: L'Iran (3 pts) rencontre les Etats-Unis (2 pts) dans ce match 3 du groupe B et le vainqueur décrochera certainement un billet pour les huitièmes de finale, mais ces derniers jours ont montré que ce match entre deux ennemis géopolitiques depuis plus de 40 ans était bien plus qu'une rencontre de football.

La presse américaine a d'ailleurs révélé que les familles des joueurs iraniens étaient menacées par le régime.

Un affrontement aussi rare que chargé de symbole, à suivre en direct commenté à partir du coup d'envoi à 20h sur le site et l'appli RMC Sport. Dans le même temps, l'Angleterre affrontera le Pays de Galles.