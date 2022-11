EN DIRECT - Uruguay-Corée du Sud: Cavani sur le banc, Suarez titulaire avec Nunez

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Le groupe G débute enfin sa Coupe du monde. Et derrière les favoris Portugais, Corée du Sud et Uruguay peuvent tous els deux espérer une place en huitième de finale. Ces deux équipes étaient d'ailleurs sorties des poules en 2018, l'Uruguay échouant en quart face à l'équipe de France. Quatre ans plus tard, Suarez et Cavani ont pris de l'âge, mais Darwin Nunez a depuis explosé à Benfica et Liverpool. Du côté de la Corée, les habitués de Ligue 1 retrouveront l'ancien attaquant de Bordeaux Hwang et les autres admireront le défenseur Kim Min-Jae qui explose avec le Napoli cette saison.

Couop d'envoi à 14h sur BeIN Sports. Un match à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.