Coupe du monde 2022: Clément Turpin connaît son premier match au sifflet

Sélectionné parmi les deux arbitres français présents à la Coupe du monde (en compagnie de Stéphanie Frappart), Clément Turpin va arbitrer son premier match de la compétition jeudi lors d'Uruguay-Corée du Sud.

Deux jours après l'entrée en lice de l'équipe de France lors de la Coupe du monde face à l'Australie, un autre tricolore va fouler les pelouses du Qatar jeudi. Il s'agit de Clément Turpin, qui a été désigné arbitre principal de la rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud, comptant pour le groupe H. Le match est prévu jeudi 24 novembre à 14 heures à l'Education City de Doha.

Il sera assisté de Nicolas Danos et Cyril Gringore, alors que le Roumain Istvan Kovacs a été désigné quatrième arbitre. Egalement conseiller Technique Régional en Arbitrage de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football, Clément Turpin dispute son deuxième Mondial après celui de 2018 en Russie.

>> Suivez toute l'actualité de la Coupe du monde

Six arbitres français présents au Qatar

Le trio arbitral tricolore fait partie des six arbitres retenus pour la Coupe du monde. Si Benoît Millot et Jérôme Brisard officient à la vidéo, Stéphanie Frappart a été sélectionnée comme arbitre principale. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, la Commission des arbitres de la Fifa a nommé trois femmes arbitres (Salima Mukansanga et Yoshimi Yamashita) et trois arbitres assistantes (Neuza Back, Karen Díaz Medina et Kathryn Nesbitt).