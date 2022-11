Coupe du monde 2022: la triste stat qui fait entrer Uruguay-Corée du Sud dans l’histoire du Mondial

Non seulement l’Uruguay et la Corée du Sud n’ont pas marqué (0-0) jeudi lors de la 1ere journée du groupe H mais aucune des deux équipes n’a réussi à cadrer un tir. Une première en Coupe du monde au XXIe siècle.

C’est une feuille de stats qu’on n’aime pas voir. Le match de la Coupe du monde Uruguay-Corée du Sud (0-0) comptant pour le groupe H ne restera pas dans les mémoires pour le spectacle proposé par les différents acteurs. Il le restera en revanche pour ses statistiques…

Si les joueurs de l’Uruguay et de la Corée du Sud ont signé le 4eme 0-0 depuis le début de la compétition, ils ont aussi brillé par leur maladresse et l’absence de prise de risque. Sans éclat, la rencontre s’est en effet achevée avec… zéro tir cadré.

Une première au XXIeme siècle

Dans le détail, les partenaires de Luis Suarez ont tiré au but à dix reprises, les Coréens six fois. Sans mettre à contribution les deux gardiens. C’est la première fois qu’un match de phase finale de Coupe du monde se termine sans tir cadré au XXIe siècle. L'Uruguay et la Corée du Sud tenteront de faire mieux (ce n'est pas bien difficile) lundi face au Portugal (20h) et au Ghana (14h).