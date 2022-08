Liverpool: Luis Suarez conseille à Darwin Nuñez de ne pas faire les mêmes erreurs que lui

Dans un entretien à Telemundo, Luis Suarez a indiqué avoir parlé avec Darwin Nunez après son expulsion face à Crystal Palace le week-end dernier. L'ancien buteur de Liverpool conseille à son compatriote uruguayen de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui.

La comparaison est forcément tentante. Numéro 9, joueur uruguayen, capable de sortir de ses gonds et évoluant à Liverpool. C'est peu dire que Darwin Nunez marche sur les traces de son aîné Luis Suarez. Dans un entretien à Telemundo, celui qui a effectué cet été son retour au Nacional, le club de ses débuts, a parlé de ses conseils au jeune talent, expulsé le week-end dernier face à Crystal Palace pour un mauvais geste.

Provoqué par le défenseur des Eagles Joachim Andersen peu avant l'heure de jeu, Darwin Nunez a mal réagi en donnant un coup de tête à l'ancien Lyonnais. Réduits à 10, les Reds ont réussi malgré tout à recoller (1-1) alors qu'ils étaient menés. Mais le comportement de Nunez a été pointé du doigt, notamment par Jürgen Klopp et certains de ses coéquipiers.

"En Angleterre, à la moindre occasion, on en fait déjà tout un plat"

"Il est conscient que désormais ses adversaires vont le chercher deux ou trois fois plus, et comme il est en Angleterre... Je suis un idiot qui a fait une erreur et qui a passé un mauvais moment, a confié Suarez, sur son cas personnel. Mais tomber et me relever, c'est ce qui m'a rendu plus fort. Il ne faut pas qu'il leur donne plus de chances, ça va être pire sinon."

Pour autant, Luis Suarez ne semble pas inquiet outre-mesure pour l'avenir de Nunez, recruté près de 75 millions d'euros cet été en provenance de Benfica. "Darwin est quelqu'un qui écoute beaucoup. Il est très intelligent dans ce sens et je pense qu'il va essayer de renverser la situation, ce qui n'est pas grave, nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous été suspendus, a assuré Suarez. Le truc, c'est qu'il vient d'arriver et qu'en Angleterre, à la moindre occasion, on en fait déjà tout un plat".

Vainqueur du Community Shield en début de saison avec Liverpool, où il a marqué face à Manchester City, Darwin Nunez a aussi trouvé la faille pour son premier match de Premier League, face à Fulham (2-2). Le joueur de 23 ans, auteur de 34 réalisations la saison dernière en 41 rencontres, devrait avoir rapidement l'occasion de se mettre en évidence et se faire pardonner. "Cela ne se reproduira plus", a déjà assuré Nunez, dans des excuses formulées sur ses réseaux sociaux.