EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Danemark-Tunisie en live

Attention choc, entre les deux concurrents les plus sérieux des Bleus dans ce groupe D. D'abord le Danemark, qui a déjà battu l'équipe de France deux fois cette année, et qui arrive à la coupe du monde en pleine confiance. En face, la Tunisie, qui a eu des hauts et des bas, et surtout un gros avertissement sans frais lors de son match amical face au Brésil en septembre dernier à Paris. Le coup d'envoi est prévu à 14h sur BeIN Sports et bien sûr, le match est à suivre en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.