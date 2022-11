Danemark: Eriksen se méfie de l'équipe de France, une équipe "différente en phase finale"

A la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Christrian Eriksen s'est présenté devant la presse ce samedi. Interrogé sur l'équipe de France, deuxième adversaire du Danemark, le maître à jouer de la sélection danoise se méfie des Bleus, capables d'hausser leur niveau de jeu.

"En général, la France est différente dans les phases finales en comparaison au reste de l’année." Christian Eriksen ne s'y trompe pas. Même si les Danois restent sur trois matches sans défaite contre l'équipe de France, en étant sortis vainqueurs des deux dernières confrontations, ils savent ce que vaut l'équipe de France en compétition, et notamment en Coupe du monde.

"On a battu la France deux fois mais ce n’était pas des phases finales", rappelle Eriksen, insistant sur le fait que chaque match est différent et que l'implication est toujours plus conséquente en Coupe du monde. Les deux équipes s'affronteront dans exactement une semaine, samedi prochain à 17h. Contrairement à 2018, le match aura forcément un enjeu capital.

Un air de déjà vu

Le Danemark ouvrira le groupe D du Mondial mardi à 14h contre la Tunisie, avant que la France n'affronte l'Australie (20h). Le meneur de jeu de la sélection danoise a été interrogé sur ce groupe, qui rappelle beaucoup celui d'il y a quatre ans. L'Australie, la France et le Danemark étaient déjà dans la même poule. La Tunisie a remplacé le Pérou, lui même éliminé par l'Australie en match de barrage.

"Nous savons que nous sommes dans un groupe compliqué. Il y a des équipes contre qui on a beaucoup joué et d’autres, comme la Tunisie, qu’on ne connaît pas. C’est la Coupe du monde, c’est bien de pouvoir jouer contre des équipes qu'on n’a pas l’habitude d'affronter", a déclaré Christrian Eriksen.