EN DIRECT - Qatar-Equateur: suivez le match d'ouverture de la Coupe du monde

La cérémonie d'ouverture en guise d'apéritif

Comme RMC Sport le révélait vendredi, cette fête va durer plus de trente minutes devant les 60.000 spectateurs attendus dimanche soir. Des membres du comité suprême en charge de la Coupe du monde 2022 décrivent le projet comme "assez impressionnant" et qui "va rappeler des grosses cérémonies comme aux Jeux olympiques". C’est d’ailleurs l’Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle. "C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs".

