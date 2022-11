EN DIRECT - Portugal-Ghana: Cristiano Ronaldo lance son Mondial après la polémique

Le Portugal pas perturbé par l'affaire Ronaldo

Cristiano Ronaldo, malgré le fracas de son divorce avec Manchester United, et tous les Portugais sont "concentrés" sur le Mondial 2022 et le premier match contre le Ghana, jeudi, a affirmé mercredi le milieu de la Seleçao Bruno Fernandes.

"Cristiano n’a pas discuté avec moi, c’est sa décision, a déclaré le milieu de terrain et désormais ex équipier de Ronaldo à Manchester. On n'a pas discuté du sujet, on est concentrés sur l’équipe nationale. Je ne me sens pas mal à l’aise, je n’ai pas à choisir un camp. C’était un privilège de jouer en équipe nationale avec Cristiano et en club. Cristiano a toujours été une inspiration pour moi, c’était un rêve qui s’est réalisé de jouer avec lui mais rien ne dure jamais éternellement."

"Le sujet n'a pas été abordé pendant les entraînements ou quand on est ensemble, a ajouté le sélectionneur Fernando Santos, sélectionneur. S'ils en parlent quand ils sont seuls dans les chambres, je n’en sais rien. L'important est que les joueurs soient absolument concentrés sur leurs objectifs. Ils sont réalistes sur le défi qui les attend, à partir du premier match contre le Ghana."