Euro 2021: ce qu'il faut savoir sur la finale Italie-Angleterre

Malgré les points forts de l'Italie en matière de qualité de jeu, l'Angleterre peut être considérée comme favorite de la finale de l'Euro 2021. L'équipe anglaise pourra compter sur le soutien de dizaines de milliers de supporters, réunis dans son antre de Wembley, à Londres.

À Wembley, mythique stade de Londres, l'Italie défie l'Angleterre en finale de l'Euro 2021. Le coup d'envoi de cette belle affiche est prévu dimanche soir à 21 heures (heure de Paris). Le match sera notamment à suivre en direct commenté sur le site et l'application de RMC Sport, et à la radio sur RMC.

Quelle équipe est favorite?

En matière de qualité de jeu, l'Italie, en quête d'un deuxième sacre après 1968, est sans doute l'équipe qui propose le plus d'arguments depuis le début du tournoi. L'équipe de Roberto Mancini aime avoir la possession de balle et attaquer (bien qu'elle ne l'ait pas démontré lors de la demi-finale achevée aux tirs au but contre l'Espagne). La qualité technique des joueurs est clairement supérieure à celle des adversaires. Autre élément de confiance: la Nazionale reste sur 33 matchs consécutifs sans défaite.

Mais l'Angleterre est solide (meilleure défense du tournoi avec seulement un but encaissé), patiente et possède aussi de sérieux atouts offensifs (Kane, Sterling, Mount, Foden). Surtout, elle, qui n'a disputé qu'un seul match du tournoi à l'étranger, va jouer devant son public. Sur les 65.000 spectateurs attendus dans les tribunes de Wembley, seulement 10.000 tifosi seront derrière l'Italie.

Pourquoi c'est une finale historique pour l'Angleterre

"It's coming home", espèrent les Anglais. Car l'équipe nationale n'a jamais gagné le moindre championnat d'Europe, dont la première édition a eu lieu en 1960. Aussi, les Three Lions n'ont plus disputé de finale d'un tournoi majeur de football depuis 55 ans. La dernière fois était belle: c'était au terme de la Coupe du monde 1966, remportée, en Angleterre. Une victoire pourrait donc permettre à cette nation, où le football est né, d'obtenir le deuxième sacre de son histoire.

Quelles restrictions sanitaires?

En temps normal, Wembley peut accueillir 90.000 personnes. Pandémie de Covid-19 oblige, la jauge a été abaissée à 65.000 spectateurs environ. Pour accéder au stade, les résidents en Angleterre ont le choix entre la présentation d'un test antigénique négatif de moins de 48 heures, d'une preuve de vaccination complète (J+14 après la deuxième dose) et d'une immunité liée à une récente contamination. Pour les 1.000 supporters Italiens attendus alors qu'il n'habitent pas sur l'île britannique, une bulle sanitaire stricte doit être respectée. Celle-ci implique des transports dédié, un test PCR négatif et une période d'isolement.

Les équipes probables

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Mount, Sterling - Kane.

Le parcours des deux équipes à l'Euro

Italie

► Turquie: victoire 3-0 (phase de poules)

► Suisse: victoire 3-0 (phase de poules)

► Galles: victoire 1-0 (phase de poules)

► Autriche: victoire 2-1 en prolongation (huitième de finale)

► Belgique: victoire 2-1 (quart de finale)

► Espagne: victoire 1-1 puis 4-2 aux tirs au but (demi-finale)

Angleterre

► Croatie: victoire 1-0 (phase de poules)

► Écosse: nul 0-0 (phase de poules)

► Tchéquie: victoire 1-0 (phase de poules)

► Allemagne: victoire 2-0 (huitième de finale)

► Ukraine: victoire 4-0 (quart de finale)

► Danemark: victoire 2-1 en prolongation (demi-finale)