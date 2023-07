Euro Espoirs: après une grosse déconvenue, l'Espagne rejoint Israël dans le dernier carré

Alors qu'elle pensait tenir sa victoire au terme des 90 minutes de temps réglementaire, l'Espagne a dû disputer une prolongation pour se défaire de la Suisse ce samedi, en quart de finale de l'Euro Espoirs (2-1). Avant cela, Israël avait également décroché son billet pour les demi-finales.

L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro Espoirs 2023 en battant en quart la Suisse 2-1 après prolongations, ce samedi à Bucarest. Plus tôt dans la journée, Israël avait disposé de la Géorgie, co-pays hôte de la compétition, aux tirs au but (0-0, 4 tab à 3), à Tbilissi pour s'offrir la première demi-finale d'un Euro espoirs de son histoire.

Douchés dans le temps additionnel

A Bucarest, la 'Rojita' pensait tenir sa qualification à la fin du temps réglementaire grâce à son ailier gauche Sergio Gomez, habituel défenseur latéral à Manchester City, bien servi par son capitaine Abel Ruiz à la 68e minute, débloquant une rencontre assez terne. Mais un but dans le temps additionnel de l'avant-centre de Bâle, Zeki Amdouni, a relancé la Suisse, pourtant inoffensive jusque-là.

En prolongation, le défenseur Juan Miranda a redonné aux siens l'avantage, définitif cette fois, d'une frappe lointaine détournée par Lewin Blum à la 103e minute. De l'autre côté de la Mer Noire, en Géorgie, devant 44.338 spectateurs à Tbilissi - record d'affluence battu pour un match de l'Euro espoirs - Israël a arraché sa place en demie aux tirs au but.

Alors que les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager au terme du temps réglementaire et des deux prolongations, le gardien israélien Daniel Peretz, lors de la séance de tirs au but, a stoppé la tentative du Géorgien Giorgi Gagua, avant que Saba Khvadagiani échoue sur le poteau et offre la victoire à Israël.

Israël croisera l'Angleterre ou le Portugal, l'Espagne face aux Bleuets?

En demie, Israël affrontera mercredi, toujours à Tbilissi, le vainqueur du quart entre l'Angleterre et le Portugal à Koutaïssi (Géorgie), dimanche (18h00). L'Espagne, elle, sera opposée mercredi à Bucarest à la France ou l'Ukraine qui s'affrontent à Cluj-Napoca (Roumanie), dimanche (21h00), lors du dernier quart du tournoi.