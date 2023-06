Belgique: Tedesco "choqué" par l'attitude de Courtois, qui a quitté le rassemblement à cause du brassard de capitaine

Vexé de ne pas avoir été nommé capitaine des Diables Rouges contre l'Autriche samedi, Thibaut Courtois a séché la suite du rassemblement avec la Belgique et ne sera pas du déplacement en Estonie mardi soir. Un comportement que ne comprend pas le nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco.

Nouveau psychodrame chez les Diables Rouges. Après une Coupe du monde marquée, selon les suiveurs de l'équipe nationale, par plusieurs conflits internes, la Belgique espérait repartir sur des bases plus saines en 2023, avec l'arrivée sur le banc de Domenico Tedesco. Sauf que le technicien italo-allemand doit déjà gérer une crise, avec Thibaut Courtois en acteur principal.

Vexé de ne pas avoir été nommé capitaine des Diables contre l'Autriche samedi (1-1), en l'absence de Kevin De Bruyne (Tedesco voulait faire tourner le brassard durant cette fenêtre), le portier s'est illustré par son absence au rassemblement dimanche et ne sera pas du déplacement en Estonie mardi soir pour la suite des éliminatoires de l'Euro 2024. De quoi irriter son sélectionneur.

"Je suis surpris et choqué"

"Thibaut a quitté le camp, on est ici en Estonie sans lui, a expliqué Tedesco ce lundi, selon des propos relayés par la RTBF. On a parlé plusieurs fois ensemble. En mars, j’avais décidé que Kevin De Bruyne serait notre capitaine, sans décider qui serait numéro 2 et numéro 3. Ça se jouait entre Romelu Lukaku et Thibaut bien sûr. Pour être franc, ça m’est égal car j’ai plusieurs capitaines sur le terrain. Il y a aussi Jan Vertonghen et Yannick Carrasco par exemple. On a besoin de plusieurs joueurs capables de prendre des responsabilités. On a dû prendre une décision avant le match de samedi. On a eu une petite réunion. On avait décidé que Romelu serait capitaine samedi et Thibaut mardi. C’était ok. Après le match, il s’est senti offensé de cela. Je suis surpris et choqué. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s'est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J'ai essayé de lui parler car c'était une grande décision."





"On avait choisi Romelu au vu de sa semaine très difficile, a poursuivi le sélectionneur. Mais je n’étais pas fermé à la discussion. Tout le monde a vu que Thibaut était parti donc j’ai expliqué les choses au groupe. J’ai demandé aux joueurs de garder leur concentration car nous avons une rencontre à disputer mardi soir. Une blessure ? Ça serait facile pour moi de dire qu’il est blessé. Mais ce serait un mensonge de ma part. Je ne sais pas si la porte est fermée, ce n’est pas le moment d’en parler. Vous savez, j'adore Thibaut, c’est le meilleur gardien du monde. C’est un des premiers que je suis allé voir. On a une bonne relation, rien ne change sur ce point. On va d’abord laisser descendre un peu les émotions puis on verra."