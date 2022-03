Direct. Ligue Europa: Suivez Porto-Olympique Lyonnais en direct

Bonsoir et bienvenue pour ce live

Attention, la date et l'horaire sont inhabituels. L'OL se déplace ce mercredi sur le terrain du FC Porto, maios ce n'est pas la Ligue des champions. C'est bien la Ligue Europa que dispute l'OL, que survole l'OL pourrait-on dire après le carton des Lyonnais lors de la phase de poule. Mais cette fois, le morceau est de taille: le FC Porto de Sergio Conceicao, qui a laissé un plus ou moins bon souvenir en France, on ne saurait trop vous conseiller cette enquête du côté de Nantes.

Un match décalé au mercredi pour des questions de sécurité (Braga joue jeudi à domicile face à Monaco et le doublon posait des problèmes de sécurité). Coup d'envoi à 18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story.