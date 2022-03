OL: deux actionnaires importants envisagent de vendre leurs parts du club

Le groupe Pathé et IDG Capital, principaux actionnaires de l'OL après Jean-Michel Aulas, ont annoncé ce mercredi qu'ils allaient étudier l'option de se retirer du capital de Lyon. Les deux entreprises ont mandaté une banque d'affaire pour évaluer leur stratégie et potentiellement trouver un acheteur pour leurs parts respectives du club rhodanien.

L'OL se trouve peut-être à un tournant de son histoire récente. Toujours à la lutte pour une qualification européenne, le club rhodanien pourrait bientôt accueillir de nouveaux actionnaires au côté de Jean-Michel Aulas. Partenaire financier historique de l'Olympique Lyonnais depuis 1999, le groupe Pathé de la famille Seydoux a ouvert la porte à une vente de ses parts dans le capital de l'OL. Idem pour l'entreprise chinoise IDG Capital, arrivée à Lyon en 2016. Dans un communiqué commun, les deux groupes ont annoncé mercredi avoir mandaté la banque d'affaire Raine pour étudier leurs options stratégiques. En d'autres termes, il s'agit d'évaluer une potentielle vente de leurs parts du club.

"Pathé et IDG Capital ont reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs, ont expliqué les deux investisseurs dans le texte transmis à la presse et cité par le journal Le Progrès. Ils privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais."

Un peu moins de 40% du club bientôt en vente?

Révélée auprès du grand public ces dernières semaines, la banque d'investissement Raine est notamment connue pour avoir été chargée par Roman Abramovich de gérer la vente du club anglais de Chelsea. Si aucun nom de repreneur potentiel n'a pour le moment filtré, ce serait bien une petite révolution à Lyon.

Si la holding de la famille Aulas reste actuellement le principal actionnaire d'OL Groupe avec 27,72% des parts (29,75% des droits de vote), Pathé et IDG Capital possèdent respectivement 19,36% (24,59% des droits de vote) et 19,85% (25,29% des droits de vote) des parts du club. En clair, si un repreneur fortuné se portait candidat pour acheter toutes les parts de Pathé et IDG Capital, il dépasserait Jean-Michel Aulas.