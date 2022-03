OL: saison terminée pour Diomandé après sa blessure très malchanceuse

Touché lors du OL-OM du 21 novembre dernier, qui avait été arrêté après quelques minutes de jeu en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le défenseur lyonnais Sinaly Diomandé ne rejouera pas cette saison, comme il l’a confirmé sur les réseaux sociaux ce mardi soir.

Un ballon touché et moins deux minutes de jeu auront eu raison de la cheville de Sinaly Diomandé. Le jeune défenseur central de l’OL a été victime de l’une des blessures les plus malheureuses de l’histoire du football, au cours d’une rencontre qui aura duré quatre minutes. Trois mois et demi plus tard, le malchanceux doit se résoudre à mettre fin à sa saison.

Victime d'une entorse avant le corner de Payet

Au cours de cet Olympico qui a rapidement dégénéré, le défenseur central ivoirien a touché un ballon, concédant le fameux corner qui a entraîné l’arrêt du match quelques secondes plus tard après un jet de bouteille sur le tireur Dimitri Payet. Ce qui a suffi pour subir une entorse, avant de connaître plusieurs mois de galères.

Après une phase de repos, le Lyonnais pensait pouvoir revenir avec des soins traditionnels mais comme le témoigne sa photo publiée depuis son lit d’hôpital, il a donc été contraint d'être opéré à la cheville. Entre temps, il avait pourtant rejoué 45 minutes en réserve dans le derby contre la Duchère (0-0) et une minute en Ligue 1 contre Nice (2-0).

"L'opération s'est bien passée"

Mais sa saison est d’ores et déjà terminée, puisque le joueur suivra une rééducation et une réathlétisation qui prendra environ trois mois. "L’opération s’est bien passée, a rassuré Diomandé ce mardi sur ses réseaux sociaux. Maintenant le plus dur démarre. Revenir avec beaucoup d’envie et de détermination. Merci pour vos messages de soutien".