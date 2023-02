EN DIRECT - Ligue Europa: suivez le barrage retour Nantes-Juventus en live

Didier Deschamps sera à La Beaujoire ce soir

Ancien joueur des deux clubs, Didier Deschamps sera présent dans les tribunes. Avant ça, il a donné un petit entretien sur le site du FC Nantes, parlant notamment du rôle du public: "Qu’ils encouragent leur équipe car elle en aura besoin pour confirmer son résultat du match aller et se qualifier. Mais je n’ai pas trop de doute sur ce sujet. La Beaujoire sera à la hauteur et je suis d’ailleurs très heureux par avance d’être dans les tribunes. Le président Waldemar Kita m’a invité, comme tous les joueurs nantais de 1996, je crois. Un club ne doit pas vivre avec le passé mais il doit avoir de la mémoire et respecter son passé. Je trouve donc que c’est une très belle initiative."