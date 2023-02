Nantes-Juve: préservé par Kombouaré, redouté par Allegri, Ludovic Blas prêt à enflammer La Beaujoire

Le FC Nantes va vivre un grand moment en accueillant la Juventus, ce jeudi en barrage retour de Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport 1). Buteur à l’aller à Turin (1-1), Ludovic Blas va tenter de confirmer sa forme du moment en menant les Canaris vers une qualification historique. La Vieille Dame l’a clairement identifié comme le principal danger.

Après avoir salué la force collective du FC Nantes, Massimiliano Allegri a cité sur un nom en particulier lors de sa dernière conférence de presse. Celui de Ludovic Blas. "C’est un bon gaucher, il a une bonne frappe", a rappelé l’entraîneur de la Juventus. Comme pour bien mettre en garde ses troupes. Accrochée dans son jardin la semaine passée (1-1), la Vieille Dame va devoir obtenir sa qualification à La Beaujoire, ce jeudi, en barrage retour de la Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport 1). En tentant de museler le n°10 des Canaris. Auteur d’un match aller remarqué en Italie, Ludovic Blas a été identifié par la Juve comme le principal danger lors de ce voyage en Loire-Atlantique.

Un but somptueux au Juventus Stadium

Il faut dire que son but dans le Piémont a marqué les esprits. A la conclusion d’un contre supersonique, le milieu de terrain de 25 ans, servi par Mostafa Mohamed, a fusillé Wojciech Szczesny d’une frappe du gauche sous la barre. Avec une impression de facilité assez bluffante sur l’action. De quoi permettre aux Nantais d’arracher une égalisation héroïque, sur leur seul tir cadré de la soirée.

"Ça reste un match nul, donc il faudra gagner au retour, a tempéré le héros du FCNA sur Canal+ après le match. Il y aura une ambiance incroyable, les supporters vont mettre le feu. À nous de répondre présent et surtout de ne pas déjouer. C'est un bon résultat à l'extérieur, mais il faudra faire le boulot à domicile. Le plus dur reste à faire."

Blas a tout de même reçu les félicitations d’Antoine Kombouaré pour le but le plus prestigieux de sa carrière. "Je lui ai demandé de rester haut, d’être à la finition, ce qu’il a fait merveilleusement bien, s’est réjoui le coach kanak. Il nous a permis de garder espoir pour ce match retour."

Kombouaré lui a offert un week-end de repos

Un retour que Ludovic Blas va pouvoir aborder en pleine forme. Absent lors de la défaite à Lens, dimanche en Ligue 1 (3-1), le natif de Colombes (Hauts-de-Seine) a été préservé dans l’optique des retrouvailles avec la Juventus. Sans que ce soit lié à un éventuel souci physique. Kombouaré a voulu faire souffler sa pièce maîtresse au cœur d’un calendrier très chargé avec, à l’horizon la réception de Rennes dimanche en L1 (15h), celle de Lens mercredi prochain en quart de finale de la Coupe de France (18h15) et un déplacement à Paris le 4 mars au Parc des Princes.

Surnommé "Mago" (le magicien) par les Brésiliens de son vestiaire, Ludovic Blas rayonne depuis la Coupe du monde 2022. Buteur décisif face à Lorient le 12 février (1-0), il a également trouvé le chemin des filets à Ajaccio (0-2) et à Montpellier (0-3) en 2023. Avec son aisance technique, la précision de ses gestes et sa vision panoramique, il dynamite l’attaque des Jaune et Vert. Positionné le plus souvent entre l’axe et l’aile droite, l’ancien de Guingamp, recruté à l’été 2019 (8 millions d’euros), s’affirme aussi comme l’un des dribbleurs les plus efficaces des grands championnats européens.

Un départ avorté qui l’a affecté

Un rendement qui tranche avec son début de saison timoré. Après avoir été annoncé partant l’été dernier, le joueur d’origine martiniquaise, qui semblait proche de rejoindre le Losc, a eu du mal à digéré son transfert avorté. Au point de perdre sa magie en fin d’année dernière. En difficulté sur le pré, il a enchaîné les sorties sans éclat, loin de sa brillante saison 2021-2022 aux côtés de Randal Kolo Muani.

L’unique buteur de la dernière finale de Coupe de France, face à Nice au Stade de France (1-0, sur penalty), a même essuyé les critiques de son entraîneur. "Ludo n’est pas à son niveau, il ne faut pas avoir peur des mots, a lâché Kombouaré en octobre. Dans l’agressivité, la capacité à vouloir prendre le ballon et faire des différences… Ludo, l’année dernière, c’est le joueur qui dribblait le plus en Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de dribble."

"C’est lui qui donne le tempo"

Le champion d’Europe U19 (en 2016, avec Kylian Mbappé), sous contrat jusqu’en 2024 avec Nantes, s’est largement repris depuis. Il a aussi changé d’agent récemment, pour confier ses intérêts à Sport Cover. A l’heure d’accueillir la Juventus d’Angel Di Maria, Dusan Vlahovic et Adrien Rabiot, le plus impactant des Canaris semble prêt à relever le défi. Avec le soutien de la tribune Loire, fief des ultras du FCNA, qui sera finalement ouverte pour ce choc tant attendu (la commission d’appel de l’UEFA a assorti sa fermeture d’un sursis).

"Il faudra un Ludovic Blas à 100%, observe l’ancien Canari Olivier Quint dans Le Télégramme. C’est le dépositaire du jeu nantais, le leader technique d’attaque, capable de marquer, de faire marquer. On l’a vu au match aller, il est hyper intéressant et important, c’est lui qui donne le tempo." Pour sublimer l’orchestre nantais. En espérant offrir à son public une nouvelle symphonie inoubliable.