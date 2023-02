Nantes-Juventus: "Une ferveur terrible" mais "pas de bêtises", le message de Kombouaré aux supporters

Antoine Kombouaré a appelé les supporters du FC Nantes à ne pas causer de débordements et à ne pas utiliser d'engins pyrotechniques durant la réception de la Juventus en Ligue Europa, jeudi à 21h (sur RMC Sport).

"Qu'il y ait une ferveur terrible, c'est une chose. Mais ne faites pas de bêtises!", a lancé Antoine Kombouaré aux supporters du FC Nantes à la veille du barrage retour de Ligue Europa contre la Juventus à La Beaujoire (jeudi à 21h, sur RMC Sport). "Je sais quelle est la ferveur autour de ce club, mais c'est juste la récompense de ce qu'on est en train de vivre. Mais il faut rester calme malgré tout ça", a aussi déclaré l'entraîneur des Canaris en conférence de presse.

"On ne sait jamais. Si on passe le tour, il ne faudrait pas qu'on soit sanctionné pour un potentiel huitième de finale", a ajouté Antoine Kombouaré, ayant sans doute à l'esprit le huis clos imposé au FC Nantes pour son quart de finale de Coupe de France contre le RC Lens. Une sanction infligée par rapport au comportement des supporters lors de la victoire en finale de l'édition précédente au Stade de France.

"J'aime bien les feux d'artifice, mais pas là"

"Il ne faudrait pas qu'on soit sanctionné en cas d'usage des fumigènes, a insisté Antoine Kombouaré. Il faudrait qu'ils mettent le feu, mais au sens figuré. Il y a une semaine, on était à Turin, il y avait une sacrée ambiance. Mais on n'est pas obligés de faire des feux d'artifice. Contre l'Olympiacos, je n'avais jamais vu ça. Entre les fumigènes, les feux d'artifice, les bombes agricoles... J'aime bien les feux d'artifice, mais pas là. Surtout quand on est sous le coup d'une suspension. Il ne faut pas qu'on se pénalise. On ne sait jamais. Même si on a deux chances sur dix, il ne faudrait pas pénaliser les supporters".

Le FC Nantes avait bien failli vivre ce choc contre les Bianconeris avec un huis clos partiel. Il avait fallu que le club interjete appel pour que l'UEFA se décide à ne pas fermer la tribune Loire, malgré l'utilisation d'engins pyrotechniques durant la phase de groupes de la C3.

Le club sous le coup d'un sursis

Ce que le club n'a pas manqué de rappeler dans un communiqué publié mardi et adressé à ses supporters: "Si nous espérons une ferveur et une ambiance des grands soirs, le club appelle également chacun des supporters à la responsabilité et l’exemplarité en tribune. (...) L’utilisation d’engins pyrotechniques jeudi soir ou tout autre débordement (jets d’objets, envahissement de terrain…) risqueraient d’entraîner la révocation du sursis pour le prochain match de compétition européenne. Les supporters nantais seraient ainsi privés d'un nouveau grand rendez-vous à la Beaujoire. Nous comptons donc sur la responsabilité de chacun pour pousser les Canaris le plus loin possible dans cette belle compétition, tout en respectant les règles imposées par les instances européennes du football".