Naples-Barça en direct: énorme suspense au stade Diego Maradona

Le fils de Maradona explique pourquoi il n'est pas invité

Dans une interview accordée à AS, Diego Maradona Jr assure ne pas avoir reçu d’invitation pour le choc entre Naples et le Barça, ce jeudi en barrage retour de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport). Une histoire de statues et de maillots à la gloire de son père, décédé en novembre 2020.