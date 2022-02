Ligue Europa: Xavi nourrit "beaucoup d'espoirs" après le récital du Barça à Naples

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, confié sa joie après la prestation complète de son équipe sur le terrain de Naples (2-4), jeudi en barrage retour de la Ligue Europa.

Il ne parle pas de déclic mais quelque chose s’est passé dans le jeu du Barça, jeudi en barrage retour de la Ligue Europa sur le terrain de Naples (2-4). Xavi a savouré la prestation très séduisante de ses joueurs, sans s’emballer. Accrochés à l’aller (1-1), les Catalans ont se sont hissés en huitièmes de finale de la compétition avec la manière et des beaux collectifs magnifiques.

"On veut gagner, mais on doit rester prudents"

"On est sur la bonne voie, on s'améliore dans le jeu, confie l’entraîneur catalan. Le type de buts collectifs, comme notre quatrième (celui d’Aubameyang), c'est ce qu'on recherche. On doit savoir profiter de la possession de balle, avec des joueurs capables de jouer dans les espaces. C'est le modèle de jeu qu'on doit imposer, profiter des espaces, jouer dans le terrain adverse. Je suis très content, les joueurs méritent vraiment cette victoire, car ils ont beaucoup souffert, on passe en 8e de finale avec beaucoup d'espoirs même si on doit rester humbles. On veut gagner, mais on doit rester prudents."

"Ce soir, on a dominé pendant 90 minutes, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis sur le banc, poursuit-il. On est bien physiquement. C'est une victoire vraiment très importante contre un grand adversaire, qui a le niveau de la Ligue des champions. On ressent une belle ambiance dans le vestiaire, mais le rendement s'améliore, je suis très satisfait même si évidemment on n'a encore rien gagné."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Auteur du premier but après une contre-attaque éclair, Jordi Alba profite aussi de la bonne forme des Blaugranas. "Nous avons joué un excellent match, nous sommes sur une bonne série de résultats, a confié le latéral gauche. Nous avons géré le match de la meilleure façon possible. C'était un très bon match dans l'attitude, l'intensité. Nous avons récupéré beaucoup de ballons dans leur moitié de terrain et cela nous a apporté de nombreuses occasions. Nous sommes sur une bonne dynamique. En jouant comme nous avons joué aujourd'hui, je suis sûr que les résultats viendront." Le Barça connaitra son prochain adversaire ce vendredi midi lors du tirage au sort.