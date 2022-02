Naples-Barça: Dembélé avait oublié son maillot au moment d'entrer en jeu

Ousmane Dembélé s’est aperçu qu’il avait oublié son maillot au moment d'entrer en jeu lors de Naples-Barça (2-4) en Ligue Europa. Un membre du staff s’est dépêché d’aller le chercher dans le vestiaire.

Une étourderie de plus à la collection d’Ousmane Dembélé (23 ans). L’attaquant français a dû décaler son entrée en jeu de quelques minutes, jeudi lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa entre Naples et le FC Barcelone (2-4). Sur le banc au coup d’envoi, le Français s’apprêtait à remplacer Adama Traotré quand il s’est rendu compte qu’il avait oublié son maillot. Un membre du staff catalan a alors couru au vestiaire pour aller le chercher et lui apporter.

Alors que Xavi avait lancé trois changements à la 73e minute, seuls Luuk de Jong et Nico Gonzalez se sont présentés sur le bord du terrain, en jetant plusieurs regards interloqués vers le banc de touche. Après avoir enfilé son maillot, Dembélé les a finalement rejoints en profitant de la grosse session de remplacements en cours (Naples en a aussi effectué trois au même moment) pour que son petit oubli passe inaperçu. Le Rennais a finalement pu faire son apparition sur le terrain à la 75e minute de jeu.

Le champion du monde 2018 a enchainé son quatrième match consécutif avec les Blaugranas. Ses dirigeants l’avaient pourtant écarté du groupe en janvier face à son refus de prolonger son contrat qui se conclut l’été prochain. Ils espéraient alors le transférer cet hiver pour toucher une indemnité mais le joueur a refusé. Xavi a finalement décidé de réincorporer l’ailier dans l’équipe. Une confiance qui entretient l’espoir d’une prolongation, même si le sujet est encore très complexe.



"Le contrat d'Ousmane se termine en juin, a rappelé Xavi avant la rencontre. Je le vois heureux et il a été un grand professionnel. Je n'ai pas eu un seul problème avec lui. J'ai tout entendu. Sachant qu'il n'a pas été appelé, il a été un professionnel. Il prend soin de lui, il s'entraîne bien et c'est positif pour le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire jouer avec l'équipe. S'il avait été un mauvais professionnel, ce serait autre chose. Voyons ce qui se passe d'ici la fin de la saison. C'est un footballeur que j'aime bien."