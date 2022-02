Naples-Barça: le fils de Maradona explique pourquoi il n’est pas invité au stade

Dans une interview accordée à AS, Diego Maradona Jr assure ne pas avoir reçu d’invitation pour le choc entre Naples et le Barça, ce jeudi en barrage retour de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport). Une histoire de statues et de maillots à la gloire de son père, décédé en novembre 2020.

Il a grandi au pied du Vésuve. Dans l’ombre légendaire de son père. Diego Maradona Jr est né en septembre 1986 à Naples, quelques mois après la Coupe du monde remportée par son paternel avec l’Argentine. Un an avant que Diego Maradona offre au Napoli le premier titre de champion de son histoire. Trente-cinq ans plus tard, le fils du Pibe de Oro vit toujours en Campanie, où il anime une émission musicale à la radio et entraîne l’équipe d’un club local.

Sans oublier de supporter le Napoli, son équipe de cœur avec River Plate (à cause de Pablo Aimar, son idole de jeunesse). Malgré ce soutien indéfectible et le poids de son patronyme, celui qu’on appelle aussi Diego Sinagra (du nom de sa mère) ne sera pas au stade pour assister au choc face au Barça, ce jeudi, en barrage retour de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport 1). Après le match nul de l'aller au Camp Nou (1-1).

"Ça me fait mal parce que je suis fan du Napoli"

Dans une interview accordée à AS, il révèle ne pas avoir été convié à prendre place dans l’enceinte qui porte le nom de son père: "Jusqu’à maintenant, je n’ai pas été invité. Mais je ne veux rien non plus. S’ils m’invitent, j’y vais. Mais s’ils ne m’invitent pas… Peut-être que le président (Aurelio De Laurentiis, ndlr) se sent offensé. Ça me fait mal parce que je suis fan de Naples."

D’après lui, De Laurentiis aurait mal pris le fait qu’il boycotte l’inauguration d’une statue à la gloire de Diego Maradona dans le vestiaire du Napoli. "Il a dû être en colère quand je n’y suis pas allé, mais pour moi, ce n’était pas un hommage, explique le fils de l’ancien n°10. Ils ont demandé la permission à un type (Stefano Ceci) qui n’a rien à voir avec nous. Ils ne l’ont pas demandé aux enfants de Diego. S’ils ont été offensés, qu’est-ce que je peux dire? Ce sont leurs affaires."

Le club ne lui a pas envoyé le maillot collector en hommage à son père

Un malaise accentué par le fait que Diego Maradona Jr se soit rendu à l’inauguration d’une autre statue en hommage à son paternel, celle-ci érigée en ville. "Je suis allé à la statue faite par la commune, celle du peuple. Pas une statue qui est dans le vestiaire et que personne ne voit", se justifie-t-il. Autre point de discorde, la tunique collector éditée après la mort de Diego Maradona fin 2010. "Ils ont fait un maillot avec le visage de mon père et ils ne nous en ont pas envoyé, explique l’ancien attaquant, qui a percé dans le beach-soccer et disputé trois Coupe du monde avec l’équipe d’Italie. J’ai un de ces maillots parce que Matteo Politano (l’ailier du Napoli, ndlr) me l’a donné par l’intermédiaire de son agent, qui est mon ami. Pour moi, c’est fou".