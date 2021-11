OL-PSG en direct: après l'affaire Hamraoui, les Parisiennes en mission

Leonardo souhaitait que la rencontre soit reportée

La FFF a refusé la demande du PSG de reporter la rencontre, secoué par l'agression de Hamraoui et la garde à vue de Diallo. "Un manque de sensibilité" a jugé Leonardo. Les deux femmes sont d'ailleurs absentes du groupe retenu pour cette affiche.

"Nous sommes étonnés et déçus que la Fédération ait rejetée par deux fois notre demande de report, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L’Equipe. On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu'il s'est passé. C'est un manque de sensibilité. On ne comprend pas."

