Hamraoui et Diallo pas dans le groupe pour Real-PSG

Selon les informations de RMC Sport, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ne seront pas retenues dans le groupe du PSG pour le match de Ligue des champions face au Real Madrid ce jeudi.

Pas de Ligue des champions pour Kheira Hamraoui et Aminata Diallo. Après l’agression subie par la première le 4 novembre, et le placement en garde à vue de la seconde avant sa libération sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, les deux joueuses ne retrouveront pas le groupe professionnel du PSG avant le match de Ligue des champions prévu jeudi soir en Espagne, face au Real Madrid, selon les informations de RMC Sport. Du fait de leur absence lors des entrainements collectifs cette semaine avant le match, elles ne peuvent logiquement pas être retenues dans le groupe jusqu'à vendredi. Cette affaire judiciaire a donc des conséquences sportives pour les deux joueuses puisqu'elles auront déjà manqué le choc face à l'OL ce dimanche, et donc le match retour face au Real Madrid jeudi. Kheira Hamraoui a également manqué le match aller à cause des blessures causées par l'agression.

L’avocat de Diallo craint "une triple peine"

Sur BFMTV, samedi, l’avocat d’Aminata Diallo s’était justement élevé contre les potentielles suites de l’affaire, au niveau sportif. "Elle subit aujourd’hui une situation absolument préjudiciable, avec une double peine, a déploré Mourad Battikh. La première, c’est qu’elle a co-subi cette agression. La seconde, c’est qu’elle a vécu une garde à vue absolument infamante. Et va se poser la question de savoir comment le Paris Saint-Germain, l’équipe de France, les sponsors vont réagir avec tout ça. Quand on jette un nom en pâture comme ça au niveau national et international, la question, c’est comment est-ce qu’elle fait pour rebondir ? Est-ce que tous ceux qui ont jeté son nom en pâture vont faire des communiqués pour expliquer qu’elle n’est pas mise en cause, qu’il n’y a rien la concernant ? Cette question professionnelle, ça va être fondamental dans les jours et les semaines à venir."

"C’est une jeune femme qui a une vie exemplaire sur le terrain et en dehors, qui s’est battue toute sa vie pour arriver là où elle en est aujourd’hui, a ajouté l’avocat d’Aminata Diallo. C’est quand même très dommageable ce qui lui arrive. Il ne faudrait pas qu’il y ait une triple peine, avec en plus une mise à l’écart, que ce soit au PSG ou en équipe de France. J’en profite pour dire de manière très ferme qu’elle est aujourd’hui mise hors de cause et qu’il serait temps qu’elle retravaille, qu’elle fasse ce qu’elle sait faire de mieux, c’est-à-dire jouer sur le terrain, aider l’équipe à gagner des matchs, des titres, et peut-être être sélectionnée en équipe de France." Pour Aminato Diallo, mise hors de sa cause après sa garde à vue, les derniers jours sont assez lourds. Elle se retrouve désormais privée de terrain, sans que sa responsabilité soit engagée jusqu’à présent.